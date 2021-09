La Xunta no compensará a las autopistas gallegas la caída de tráfico por el COVID

Las concesionarias que explotan las autopistas y autovías de titularidad autonómica en Galicia no recibirán compensación alguna de la Xunta por el descenso de tráfico experimentado el pasado año a causa de las restricciones de movilidad impuestas para frenar la expansión del COVID. El Ejecutivo gallego no está dispuesto a aportar fondos adicionales o a ampliar los contratos de explotación a las cinco empresas que gestionan dos autopistas y cuatro autovías en la comunidad. Las cinco concesionarias han reclamado formalmente medidas compensatorias para restaurar el equilibrio económico de sus cuentas, pero la Xunta rechaza sus argumentos. La resolución definitiva aún no se ha firmado, pero fuentes de la Consellería de Infraestruturas aseguran que se denegará cualquier tipo de resarcimiento, dando por sentado, en consecuencia, que las empresas continuarán con sus reclamaciones por otras vías judiciales.