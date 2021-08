La cigüeña ya no visita a las niñas

Galicia no registra nacimientos de adolescentes menores de 15 los dos últimos años | Los nacidos de madres de hasta 19 años son casi los mismos que en mayores de 45

Aunque en los últimos años de los que hay datos estas dolencias han vuelto a ganar peso en Galicia, sobre todo entre los chicos, no ocurre así con las mamás más precoces. De hecho, en la comunidad, como permiten constatar los datos de avance recién publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), no constan en 2019 ni en 2020 nacimientos de madres que no hubiesen cumplido los 15 años. Desde que el IGE permite remontarse en la estadística, hasta al menos 1996, esa situación solo se dio de forma aislada en 2004. No es que hubiesen menudeado estos casos, pero si la vista se retrotrae a 20 años atrás, constan tres nacimientos, y el año con más partos de niñas que recopila es el de 1998, con nueve.

No obstante, la Consellería de Sanidade entiende la adolescencia en esa guía profesional hasta los 19 años y el IGE también permite comprobar cómo los hijos de estas mamás han caído en picado, hasta un 65 por ciento, si se confronta la cifra con la de veinte años atrás. En concreto, en el año de la pandemia un total de 190 bebés nacieron de progenitoras de entre 15 y 19 años –la mayoría, 93, de mamás de 19–, apenas el 1,24% de todos los neonatos que engrosaron los libros de familia gallegos a lo largo de 2020. En el año 2000, en cambio, habían sido 539 y representaban el 2,8 por ciento de los recién llegados.

Además, no solo se trata de que nazcan menos niños, que es lo que registra esa estadística del IGE, sino también de que menos adolescentes tienen embarazos no deseados que puedan culminar en un aborto. Y es que, como indican desde el Sergas en la misma guía, “en los últimos años, en Galicia, al igual que en el resto de España, existe una tendencia a la baja en el número de interrupciones voluntarias de embarazo en la población general; esta tendencia también se observa en la población de mujeres menores de 20 años, pasando de una tasa de 13,05 por cada mil mujeres en 2010 a 8,96 en 2018”. En el caso de Galicia esta tasa además se reduce a casi la mitad, 4,89, según el mismo documento.

Mientras los embarazos y partos en mujeres muy jóvenes acusan un descenso progresivo –los 190 bebés de 2020 suponen la cifra más baja de la serie–, aumentan, y a un ritmo todavía mayor, los vástagos de madres con edades comprendidas entre los 45 y los 49 años.

La cifra de nacimientos en 2020 en esta franja de edad coincide casi exactamente con los que se producen en adolescentes de 15 a 19 años, al sumar 189 alumbramientos. A esas habría que añadirles otros seis neonatos de mujeres que ya han cumplido los 50, aunque en 2015, cuando se alcanzó la cifra más elevada desde 1996, estos eran más del doble (un total de 13).

Los bebés con madres de como mínimo 45 suponen un 1,27% de todos los nacidos, aunque el IGE no permite determinar en su estadística más reciente cuántos de esos nacimientos eran de madres primerizas en 2020. Sí en el caso de las que dieron a luz en 2019. Entonces constituyeron el primer hijo en 112 de los 179 alumbramientos en mujeres de entre 45 y 49 años y la mitad –cinco de diez– de mujeres de 50 o más.

Si se analiza ese parámetro en el caso de las adolescentes, y también con datos relativos a 2019, se observa que, en el 85 por ciento de los casos, 163 de un total de 192, era su primer hijo, lo que permite inferir que 29 ya habían experimentado antes la maternidad pese a su juventud.

Como ocurre con el resto de nacimientos, la mayor concentración de alumbramientos en mamás jóvenes se da en las dos provincias atlánticas, A Coruña y Pontevedra, donde se concentra también el grueso de la población, con 78 y 60 bebés, respectivamente. No obstante, si se examina el peso de estos nacimientos sobre el total de cada provincia, es Ourense (con 27 casos, mientras Lugo tiene 25) la que presenta un mayor porcentaje y Pontevedra, la que menos.