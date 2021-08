“Vivimos una experiencia inédita por el virus, pero no ha resultado muy conflictiva”

–Es un hecho que el aislamiento domiciliario debido a la pandemia de COVID intensificó las relaciones de convivencia dentro de la familia, y como derivada con el vecindario de bloques de apartamentos al estar concentrados en un espacio limitado. Antes de la pandemia, las necesidades habitacionales y laborales diferenciaban los tiempos y los espacios para cada actividad. Con el confinamiento las actividades de convivencia y de trabajo se concentraron espacialmente lo cual explicaría la percepción de las molestias ruidosas de los vecinos.

–¿Debemos reaprender a convivir tanto dentro de las casas como con los vecinos?

–Convivir, generalmente es una relación conflictiva porque obliga al respeto mutuo de normas no escritas del otro y en general de la vida cotidiana, especialmente a ciertas normas de usos, como no molestar al vecindario a partir de una determinada hora, con música alta, tirar de la cisterna en la madrugada, gritar, etc. En tiempos de lazos líquidos y debilidad de los compromisos sociales puede aparecer conflictos en la interpretación de lo que cada uno considera normal o desviado en las relaciones de la vida cotidiana. No es necesario reaprender nuevas normas sino ser empáticos, en el sentido de ponerse en el sitio del otro.

–¿Qué consecuencias tuvo este año a nivel sociológico y de comportamiento dentro de los hogares? ¿Tantas horas de convivencia y teletrabajo dificultaron el mantenimiento de la armonía familiar y, por tanto, elevaron el ruido?

–El confinamiento en los hogares nos obligó a vivir una experiencia inédita para toda nuestra generación, pero en general no ha resultado muy conflictiva, salvo las molestias derivadas de una convivencia intensiva en un espacio limitado, tal y como muestran los datos apuntados.

–¿Qué conclusiones saca?

–Las crisis son las parturientas de cambio sociales. Parece evidente que la pandemia va a cambiar bastantes cosas, una ellas será la posibilidad de que en ciertos sectores el teletrabajo se implante e intensifique con mayor rapidez que lo que se preveía. Por otro lado, el hogar al fusionar espacio habitacional y laboral intensifica la convivencia con lo cual emergen nuevas necesidades. Probablemente, una de las consecuencias será la revalorización de espacios habitacionales más independientes y con mayor contacto con la naturaleza que facilite la vivencia de ambas actividades antes separadas y ahora integradas. Los nuevas demandas inmobiliarias parece que apuntan en esa línea.