Un año más, la ciudad de Pontevedra se queda sin Feira Franca. Lo anunció ayer la concejala de Festas, Carme da Silva, tras hacer un análisis de la situación actual de la pandemia y teniendo en cuenta las últimas restricciones que, según aseguró la portavoz nacionalista, no ofrecen la posibilidad de diseñar una romería alternativa.

Aunque todavía quedan tres semanas para la fecha en la que solía celebrarse la fiesta medieval, el Concello pontevedrés ha optado por anticiparse y cancelar el evento como medida preventiva ante la crisis sanitaria. En este sentido, Carme da Silva señaló que el evento sería el 4 de septiembre y que se desconoce cómo serán las restricciones entonces, pero explicó que esta fiesta no se puede organizar de un día para otro y que la decisión no se puede demorar.

Por otra parte, ante la evolución de la pandemia al inicio de verano, cuando se registró una explosión de contagios que llevó al área sanitaria a niveles de casos activos nunca vistos, ni siquiera al inicio de la emergencia sanitaria, Carme da Silva insistió en que “é unha festa na que grandes grupos de xente se congregan arredor das mesas, nas comidas de grupos, e que tamén vai vencellada a grandes grupos de xente nas rúas, co cal, aínda que a situación pode variar, as decisións hai que tomalas con antelación e non podemos esperar”.