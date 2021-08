La pasada semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció que la recaudación tributaria no volverá a los niveles de antes de la pandemia “hasta finales del 2022”. La ministra conoce perfectamente el nivel de ingresos y pese a que los datos de la Agencia Tributaria apuntan a que la recaudación en la primera mitad de este año superó a la del mismo período del 2019 no echa las campanas al vuelo. Y lo dice porque el agujero en las arcas de las administraciones provocado por el COVID ha sido muy grande y la entrada de dinero vía impuestos se ha desplomado. Un ejemplo es el tributo que pagan los no residentes, un colectivo que no vive en España, pero que obtiene rentas en el país.

Durante el pasado año, la recaudación por el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), que es la declaración de IRPF para los contribuyentes que no residen en España, se desplomó casi la mitad en Galicia. Pasó de los 128 millones de 2019 a los 65 de 2020. La caída fue del 48%. El impacto de la pandemia en la recaudación de este gravamen en la comunidad gallega fue el segundo más elevado de toda España, solo superado por la caída del 91% de Cantabria. La media nacional fue del -36%.

Los 65 millones que se recaudaron en Galicia es la cifra más baja desde 2011 y rompe con diez años ininterrumpidos de crecimiento que alcanzó su récord histórico con los 128 millones de 2019.

La Agencia Tributaria achaca el descenso a nivel nacional, que se puede extrapolar a la comunidad gallega, a que “ya en 2019 los ingresos habían descendido –no fue el caso de Galicia– tras la racha de fuertes crecimientos que experimentó el impuesto en los años anteriores”. Entre 2015 y 2018 el aumento fue, de media, superior al 17% a nivel nacional y del 10% en la comunidad gallega. “Pero –continua la Agencia Tributaria– la situación general del 2020 hizo que, junto con las tendencias que venían del año anterior, se intensificara extraordinariamente la caída”.

Así sucedió en las retenciones por la adquisición de inmuebles (perjudicadas por la paralización de las operaciones) y en las liquidaciones anuales que en 2019 ya tuvieron un resultado neto negativo y en 2020 se hizo más negativo aún. El resto de retenciones, derivadas sobre todo del capital mobiliario (y, por lo tanto, muy ligadas al reparto de dividendos) que en 2019 tan solo había sufrido una ligera moderación, en 2020 perdieron más del 30%.

Hasta el desplome del pasado año, el importe de este tributo se había duplicado en Galicia en ocho años. En 2011 fueron 64,7 millones –una cifra similar a la del pasado ejercicio– y en 2019 alcanzaron los 128,3. Había sido el décimo año consecutivo que crecía hasta la cifra más alta de la historia, tras el incremento del 1,4% con respecto a 2018. Eso sí, este aumento había sido el más bajo desde 2009. Por ejemplo, en 2017 alcanzó el 18% y en 2018, el 11,8%.

La recaudación de este impuesto ya había hecho saltar la luz de alarma a nivel nacional. El importe del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes en 2019 en España fue de 2.369 millones, un 11,1% por debajo de los ingresos de 2018. Se interrumpió así la última fase de crecimiento de este gravamen. En los cuatro años anteriores el aumento medio había sido superior al 17%. En 2020, los ingresos disminuyeron hasta los 1.511 millones, la recaudación más baja desde 2014. La caída respecto al año anterior fue de un 36,2%.