La justicia telemática se abre camino

Los testigos (y peritos) que declaran a distancia por videoconferencia, las firmas digitales y el registro telemático de denuncias y documentos, están a la orden del día.

La justicia telemática es una realidad cada vez más presente en el trabajo diario en las sedes judiciales, a juzgar por los últimos datos del informe de seguimiento del Plan Senda, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Amtega. Además, los juzgados gallegos reciben cada día más escritos que se registran online –en la sede judicial electrónica– y que ascendieron a 366 el último mes de mayo, siendo un 40,16% de ellos presentados en la provincia de A Coruña y un 36,07% en la de Pontevedra.

En algunos casos, letrados consultados comentan que ya hay declaraciones por videoconferencia en ‘lista de espera’ durante mes y medio por falta de una sala con equipación telemática en el Juzgado que llama a declarar al testigo. Las sedes judiciales de Galicia cuentan con 190 equipos para la realización de videoconferencias, de los que 107 son fijos y 83 móviles. En los últimos meses, el uso de la videoconferencia fue más allá de las propias celebraciones de los juicios telemáticos.

El sistema es utilizado para la toma de declaraciones en los juzgados de guardia; la toma de declaraciones de personas que se encuentran en centros penitenciarios de toda España; comunicaciones con residencias de la mayores y centros de menores; el programa “Educar en justicia”. Es decir, una variedad de situaciones y circunstancias que implican el uso de diferentes plataformas.

Las grabaciones de vistas tocaron en Galicia su máximo histórico de los últimos tres años el pasado mes de mayo, con 10.031 grabaciones en 194 salas –a través de uno de los programas, el eFidelius–. En el mes de mayo se realizaron 10.031 grabaciones de vistas, lo que representa un crecimiento del 60% con respeto al año anterior.

La Xunta está pendiente de la formalización del contrato que permitirá que 149 salas de vistas cuenten con equipamiento plenamente digital. En la actualidad está en marcha el mecanismo para dotar hasta 75 nuevas salas, que se sumarán a las 74 que ya están en funcionamiento.

El nuevo contrato de la Xunta implicará una inversión de 1,6 millones de euros, y tiene el objetivo de dotar la hasta 75 salas de vistas con un sistema de grabación con tecnología digital y con integración de sistema de videoconferencia. Entre los últimos en incorporarse con salas digitales están los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados y la sala del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de O Porriño.

La administración puso en marcha medidas de refuerzo para agilizar la instalación de equipos y para garantizar su correcto uso y funcionamiento.

Pero, además de continuar con el proceso de extensión de las salas de vistas digitales y de dotar de equipos de videoconferencia, la Amtega renovó el espacio informativo de la ‘intranet’ sobre el uso del sistema de videoconferencia. También publicó un decálogo de buenas prácticas para los profesionales con recomendaciones para la participación en las actuaciones judiciales telemáticas.

Evaristo Nogueira: “Videoconferencia sí, pero con límites”

“La justicia telemática está normalizada, cada día más. La vídeoconferencia está implantada totalmente en Galicia; era algo impensable hace siete años, pero una realidad hoy. En una instrucción, que un testigo declare por videoconferencia es positivo porque se gana inmediatez. Incluso es muy útil cuando el testigo está en prisiones”, detalla el letrado gallego Evaristo Nogueira. Eso sí, este abogado partidario del uso de las nuevas tecnologías en la sede judicial, pone límites: “Cuando el se juega algo, penal o civilmente, deben de estar presentes las partes. El acusado debe estar en sala, porque el contacto y la presencialidad sí importan”, alega.

“Casi siempre las videoconferencias se usan por testigos o peritos y es algo que trascenderá a la pandemia, seguirá existiendo”. Eso sí, la lejanía del testigo también es un factor a tener en cuenta. Nogueira pone un ejemplo reciente: “Antes solo se autorizaban las declaraciones no presenciales de testigos fuera de Galicia. Ahora cada vez está más abierto y depende de cada juzgado.

No sé si se volverá al sistema anterior, pero parece que se va a imponer esta flexibilidad”, razona. Con respecto a las criticadas incidencias tecnológicas, el letrado asegura: “Fallos técnicos ha habido desde el principio, sobre todo de los equipos receptores. Pero en un juicio por “la Pokémon” el otro día teníamos un testigo en la Costa Brava y fallaba el volumen del audio. En apenas media hora, el informático vino a la sala y lo arregló. Han disminuido mucho las veces que tenías que cancelar por una incidencia en un juicio”.

Sin embargo, la disponibilidad de las dependencias dotadas tecnológicamente retrasa la celebración de algunos actos. “Si mañana el Juzgado de Santiago quiere que declare un testigo en Vigo en la sala de lo Penal, tiene que coincidir que las salas que tienen videoconferencia en Vigo y Santiago estén disponibles. Para un juicio con una testigo de Ordes, que tenía que declarar en Vigo, tardaron un mes y medio. A mí me pasó el otro día: me llamaron de Vigo de que no tenían disponibilidad de una sala con videoconferencia”, explica. Algo similar ocurre cuando en uno de los juzgados, la sesión se retrasa. En algún caso se podría ‘perder la vez’ telemática en la sede del que lo recibe.