“No hubo ni novedades ni acuerdos. Ha sido más un monólogo que un diálogo”. De esta manera mostró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, su malestar por una Conferencia de Presidentes que fue más bien “una reunión informal”, según sus palabras. Se presentó al encuentro con un decálogo de propuestas para afrontar el reto sanitario, económico y el reto demográfico y se fue de vacío. El anuncio de 3,4 millones de vacunas le parece “insuficiente”, pone en cuestión la cesión del 55 % de los fondos europeos y tampoco logró arrancar del Gobierno un “sí” a su propuesta de exigir el certificado de vacunación para acceder a establecimientos cerrados.

No fue una propuesta que Galicia planteara en solitario. Desde Castilla y León y Baleares también reclamaron lo mismo. Pero el Gobierno lo rechaza. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, alega que se estaría “estigmatizando” a la población joven. La juventud acapara ahora los contagios y de ahí que Feijóo insistiera ayer en la necesidad de que lleguen más vacunas. De hecho, criticó al Gobierno por sacar pecho en su estrategia de vacunación. “No debemos estar satisfechos por ser uno de los países con mayor porcentaje de vacunados porque el problema que existe es que no hay dosis suficientes para todos los ciudadanos que quieren inmunizarse”, lamentó. Y frente a esto, señaló que en otros países sobran vacunas porque hay personas que no quieren ponérselas. “Probablemente España, dado que tiene población que espera, tiene muchos argumentos para pedir vacunas que no se usan en el resto de la Unión Europea”, abogó.

Respecto a los 3,4 millones de dosis anunciadas por el Gobierno para agosto, Feijóo señaló que son menos que las que hubo en junio y julio, de manera que se confirma “la desaceleración” en la vacunación.

También reclamó una estrategia de inmunización en menores de 12 años, que se amplíe el uso de Janssen para ciudadanos de menos de 40 años y que se apruebe una ley nacional para gestionar pandemias, lo que se encontró de nuevo “con la cerrazón” del Gobierno. Además reclamó el apoyo del Ejecutivo central para reforzar la Atención Primaria. Pide una oferta de empleo para cubrir todas las vacantes.

Sobre los fondos europeos, mantiene la “esperanza” de que se les deje gestionar el 55% pero avisa que hasta ahora solo disponían del 30%.