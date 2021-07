Progenitores y sindicatos como CIG y ANPE denuncian una “drástica reducción” en el número de docentes en las aulas gallegas el próximo curso. Los padres de la Confederación Anpas Galegas se sumaban ayer a la voz de alarma dada por la CIG o ANPE, para denunciar que no solo no se mantiene el profesorado del pasado curso, como solicitaban desde el Ministerio de Educación o las organizaciones sindicales, sino que los cuadros de docentes de Secundaria y Bachillerato “retroceden a situación prepandemia e incluso en muchos casos empeoran esa situación”.

Así lo sostienen los progenitores de la Confederación Anpas Galegas en un comunicado en el que denuncian cómo la Consellería de Educación no ceja en su “propósito destructor” y además lo lleva a cabo “con alevosía y nocturnidad lectiva, en época de vacaciones escolares, para impedir debates, protestas y recursos”. Estos padres de la pública cuestionan que detrás de esa reducción que denuncian no hay “más razón que el ahorro económico” y que, a cambio, lo que se consigue es “rebajar y dificultar el nivel” del alumnado de los centros donde se aplique, “impedir que tengan las mismas posibilidades que otros que no sufren los recortes” o “desatender la diversidad”.

La CIG denunció esta semana “un recorte sin precedentes en secundaria”, al argumentar, a partir de un estudio realizado con datos de casi cuatro de cada diez centros de la comunidad, que la Consellería de Educación “va más allá del efecto COVID y reducirá docentes respecto a 2019”, último curso ordinario previo a la pandemia.

Según explican en su web, su estudio concluye que es casi “universal” cómo los “recortes se llevan por delante la práctica totalidad del personal docente extra con el que se contó” este curso. Aseguran asimismo que la rebaja puede implicar la reducción de un 4% en el personal docente que tenían algunos centros en el curso 2019/20. A eso se añade, señalan, que en algunos institutos ese recorte iría asociado a “un aumento de la matrícula”.

Desde ANPE suscriben este escenario de “drástica reducción”, señalan, de cupo de profesorado para el curso que viene a partir de los datos trasladados desde las jefaturas territoriales a los centros. Inciden en que, “en muchos casos”, esos recortes son “incluso superiores a los anteriores al COVID”. Desde este sindicato están trasladando las reivindicaciones que reciben desde los institutos a las jefaturas de inspección mientras recuerdan que llevan meses pidiendo que se mantenga el refuerzo de los docentes por la pandemia para una labor docente “adecuada”.

Para ANPE es “indispensable” la presencia de profesorado adicional este curso. No solo, dicen, porque “estamos en una situación excepcional” sanitaria, sino también, entre otras razones, por la brecha digital, porque “no todo el alumnado tiene el mismo ritmo de aprendizaje” o por la “presión emocional” de la situación en un colectivo “frágil”, como son los escolares.

Por su parte, la Xunta reclamaba al Gobierno central la pasada semana fondos específicos frente al coronavirus en la enseñanza y para contratación de profesorado para cumplir con lo que ha anunciado en Galicia: “todos los apoyos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria en las aulas y preservar la calidad académica”.