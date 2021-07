O Real Padroado da Cidade de Santiago acordou unha proposta de actuación con dotación orzamentaria para o período 2021-2027-2032 por valor de 281,562 millóns de euros e que vira ao redor de tres proxectos aglutinadores.

Por primeira vez en 18 anos, na tarde deste domingo reuniuse o Real Padroado, presidido polo Rei Felipe VI e o presidente do Goberno, Pedro Sánchez.

Tamén participaron o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; a vicepresidenta primeira do Goberno e ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; a ministra de Facenda, María Jesús Montero; a ministra de Transportes, Raquel Sánchez; o ministro de Cultura, Miquel Iceta; o delegado do Goberno, José Manuel Miñones, e o presidente do Consorcio e alcalde da cidade, Xosé Sánchez Bugallo.

Ademais, estiveron o arcebispo de Santiago, Julián Barrio; o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, e a subsecretaria do Ministerio de Cultura, Andrea Gavela, que actúa en calidade de secretaria.

Na reunión, o rexedor compostelán presentou a proposta de estratexia 'Camiño de Compostela 2032', un documento que se estrutura en tres eixos sectoriais: mantemento e restauración do patrimonio; cultura e sociedade; e espazo público, infraestruturas e medio ambiente.

Conta con outros dous eixos transversais: planificación, formación, Unesco, proxectos europeos e gobernanza; e funcionamento ordinario e mantemento do patrimonio propio do Consorcio.

Esta proposta busca seguir "na mesma liña no futuro de que Santiago siga representando internacionalmente un modelo urbano de éxito baseado no seu valor patrimonial". Iso si, "revisando constantemente e de forma aberta o concepto de patrimonio para estendelo á forma urbana na súa relación co territorio".

Apupos ao Rei e Pedro Sánchez

A reunión do Real Padroado provocou gran expectación este 25 de xullo, Día do Apóstolo e de Galicia, tanto entre os medios de comunicación como entre os visitantes e peregrinos que encheron a cidade este domingo.

Así, unhas 200 persoas permaneceron na Praza do Obradoiro, entre o Pazo de Raxoi e a Catedral, desde tempo antes do inicio do encontro, ás 17,00 horas, e até pasadas as 18,15, cando abandonou o Hostal dos Reis Católicos o rei Felipe VI.

Previamente deixou o lugar o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, quen foi pitado e apupado polos asistentes. Únicamente un dos que alí se atopaban aplaudiulle ao berro de "Acaba cos fascistas, Pedro!". Pola súa banda, Sánchez limitouse a saudar de lonxe e subiuse no coche no que abandonou a praza.

O monarca, pola contra, foi recibido entre aplausos maioritarios, aínda que tamén con apupos. Felipe VI optou por achegarse, aínda que fosen escasos metros, á zona acordoada após a cal lle esperaban os cidadáns, aos que saudou e agradeceu a súa presenza levándose a man ao corazón.

Reordenación dos aneis que envolven á améndoa central

Segundo explica o Consorcio de Santiago nun comunicado de prensa emitido ao termo do encontro, destacan tres proxectos da proposta estratéxica do Real Padroado.

O primeiro deles é o denominado 'Dobre anel', que propón reordenar os espazos perimetrales da améndoa, principalmente o eixo Basquiños-Virxe da Cerca-Senra, coa Praza de Galicia como nodo central.

O segundo anel é o formado polos espazos verdes, con actuacións previstas na Alameda, o Campus Sur, os terreos do Xardín Botánico e Brañas de Sar. Tamén busca potenciar a rede de carreiros que vinculan todos estes espazos cos corredores fluviais do Sar e o Sarela.

Por último, para reducir a presión no centro, expón actuar na Rúa do Hórreo e a do Sar (a primeira conecta a intermodal coa Praza dá Galicia e a segunda une a cidade histórica cos espazos verdes e coa Cidade da Cultura).

O proxecto 'Xestión de fluxos' preséntase como "o máis ambicioso", ao estar centrado en garantir a preservación patrimonial da cidade histórica mediante a necesaria reordenación e distribución de mercadorías e aprovisionamentos e o ciclo integral da auga.

Contempla a creación dun centro loxístico robotizado de distribución, "preto" do centro histórico e das principais vías de comunicación, a conformación do modelo con "todos os axentes implicados", o deseño de "rutas óptimas" e a adquisición de vehículos de baixo impacto ambiental.

'Compostela Cultura Area' busca utilizar os espazos patrimoniais dispoñibles xunto con outros infrautilizados "ou que se poidan xerar" en áreas periféricas "como base de novas dotacións e propostas culturais, de residencias de artistas internacionais e de intercambios culturais".

Trátase, segundo o Consorcio, de crear produtos culturais ligados ao patrimonio, "xerando fluxos turísticos que desconxestionen as zonas máis saturadas", e tamén de xerar "festivais consolidados para os anos entre Xacobeos".

O polo audiovisual de Galicia planifícase para localizarse no Instituto Galego de Información, "unha vez acometida a adquisición e rehabilitación do edificio".

Tamén se propón recuperar e interpretar o espazo público e outros edificios como soporte de actividades esenciais para a cidade. Neste extremo, a intervención máis ambiciosa é a que quere recuperar parte dos edificios do antigo Hospital Psiquiátrico de Conxo e toda a súa contorna como polo de formación profesional biosanitario.

MONUMENTOS, TECIDO RESIDENCIAL E COMERCIAL

A estas liñas súmase a rehabilitación e conservación do tecido residencial, a revitalización do tecido comercial, a conservación e recuperación das grandes pezas monumentais da cidade, ás que se engade a Facultade de Xeografía e Historia, e dos seus bens mobles, o mantemento do Multiusos Fontes do Sar e o Palacio de Congresos, entre outras.

Tamén a creación de infraestruturas "do século XXI" que permitan á cidade histórica "gozar das mesmas oportunidades que os barrios periféricos", continuar co mantemento dos tellados, os programas de formación e divulgación, así como a posta en valor da contorna dos camiños.

Sobresae tamén o sostemento de dúas institucións culturais como a Real Filharmonía de Galicia e a Escola de Altos Estudos Musicais, entre outras iniciativas.

O Rei asegura que a "unión sempre nos fai máis fortes"

As palabras do Rei ante o Real Padroado, segundo informou a Casa Real cunha nota, fixeron referencia á "unión que nos fai sempre máis fortes", ao valorar que "a coordinación entre todos é capaz de dar grandes froitos".

Nesta liña, trasladou o seu desexo de "unidade", como a que "nace dunha cidade como Santiago" e "proxéctase ao longo do Camiño de Santiago cara ao resto de España, Europa e o mundo enteiro".

Pola súa banda, o Goberno central reivindica nun comunicado de prensa o "compromiso histórico" coa capital galega ao sinalar que o Real Padroado deu luz verde a este "investimento histórico".

A contía de 281,5 millóns, destaca, "garante a preservación e posta en valor do patrimonio cultural de Santiago de Compostela, así como a construción dun modelo con impacto que asentará na cidade ás xeracións futuras".