O rei Felipe VI presideu o acto de ofrenda ó Apóstolo na catedral de Santiago, no que rogou para que se recupere canto antes a normalidade que botou por terra a pandemia, ó memo tempo que expresou o seu orgullo e respeto polos ciudadanos, por as ansias de voltar á normalidade e polo empeño de construir un futuro cada vez mellor.

Na súa intervención ante o Apóstolo, o monarca apelou á “unidade, solidaridade e concordia” en España, a quen pediu axuda para “cultivar” estos principios e asegurar “a convivencia en democracia e libertade”.

Tamén reivindicou o papel da Coroa, que simboliza a continuidade da nación española, según dixo, e polo seu carácter como ponte entre o pasado, o presente e o futuro.

Felipe VI refireuse á crise sanitaria como unha das experiencias mais duras que se gardan na memoria e que provocan dor, temores, preocupación e incertezas. “Nestes momentos son imprescindibles faros que alumeen, e un deles son os cidadáns coa súa solidaridade e axuda ós seus semellantes”.

Antes de realizar a ofrenda, os reis Felipe e Letizia, coas súas duas fillas, a princesa de Asturias e a infanta Sofía, fixeron na praza do Obradoiro un saludo ás autoridades militates e civís. Estiveron acompañados por a vicepresidenta primeira do Goberno, a galega Nadia Calviño. E saludaron á vicepresidenta segunda, a tamén galega Yolanda Díaz; ó presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; ó presidente do Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; ó delegado do Goberno en Galicia, José Miñones; ó presidente del Parlamento, Miguel Santalices; ó alcalde da cidade, Xosé Sánchez Bugallo, e ó xefe do Estado Maior de Defensa, o almirante xeneral Teodoro López Calderón.