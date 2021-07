Las universidades gallegas echan esta semana el cierre a otras 39 titulaciones tras la nueva convocatoria de matrícula, la tercera, para los alumnos que superaron la “selectividad” en la convocatoria de junio. Estos grados con todas las plazas agotadas se suman a los 64 que ya lo hicieron la pasada semana.

Con notas de acceso por encima del 12 figuran otras cinco carreras: Ingeniería Biomédica en la Universidade de Vigo; y Enfermería, Física, Odontología y Biotecnología en la de Santiago. De las 39 titulaciones que agotarán plazas, dos pertenecen al campus de Ourense, una al de Pontevedra, cinco al de Vigo, dieciocho al de Santiago, ocho al de Lugo y cinco al de A Coruña.

Alumnos en cuarentena

Por otra parte, Anpas Galegas ha remitido un escrito a la Xunta, a los tres rectores y a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) en el que critica que los alumnos enfermos de COVID no pudiesen hacer la selectividad en julio y exigen una solución. Los padres censuran que no se ofrezca al alumnado que no pudo presentarse a la convocatoria extraordinaria ninguna otra salida “más que la de tener que presentarse en la convocatoria ordinaria de junio de 2022”.