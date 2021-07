El BNG advierte de que el 30 de julio está convocada una Conferencia de Presidentes y que los fondos europeos protagonizarán el encuentro. Aunque se trata de unos fondos que “no son la panacea ni deben vincularse a recortes”, según el BNG, sí son “los únicos extraordinarios para salir de la crisis”. Por ello, su portavoz nacional, Ana Pontón, ha propuesto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la puesta en marcha de una comisión bilateral Xunta-Estado para “fijar la cuantía y la aplicación” de estas partidas.

Una comisión bilateral, defienden desde el Bloque, sería “el mejor foro para, desde una relación de igual a igual, establecer cuánto le corresponde a Galicia y dejar atrás la centralización para gestionar los Next Generation desde aquí”, explican desde el BNG en un comunicado.

“Sería el marco más adecuado para garantizar que los fondos llegan y que se usan bien”, sostiene Pontón, quien cuestiona a Feijóo porque “a día de hoy aún no haya presentado el plan para salir de la crisis”. A su juicio, eso implica que “o bien no tiene plan o bien tiene algo que ocultar, a lo que se suma el hecho de que no tiene la más mínima intención de despegarse del centralismo”, señala.

En ese sentido, Pontón reprobó, en alusión al reciente congreso del PPdeG, que Feijóo tenga como estrategia “poner Galicia al servicio de Casado, de tal modo que, cuanto peor para nuestro país, mejor para el PP”.

Críticas del PPdeG

Por otro lado, los populares gallegos, a través de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, lamentaron la falta de apoyo por parte de la oposición a las conclusiones de la comisión de reactivación y recuperación económica, que se votó la semana pasada. El diputado se mostró sorprendido con la postura que adoptaron los otros grupos, ya que en cuestiones concretas sí fueron respaldando aspectos o se abstuvieron.

Con todo, destacó que el documento abarca “cuestiones de fondo de consenso” y fue “fruto de abordar todo con diálogo” y destacó que el PPdeG ofreció más de 100 propuestas de transacción a los grupos, de modo que se incorporaron al dictamen cuestiones pactadas, como que el 24% del fondo de consenso será gestionado por concellos.