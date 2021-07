El delegado del Gobierno deja abierta la puerta a rivalizar por el liderazgo del PSdeG

El delegado del Gobierno, José Miñones, no descarta competir por la Secretaría Xeral del PSdeG en el congreso que los socialistas gallegos celebrarán a final de año. Gonzalo Caballero ya ha manifestado su intención de renovar su liderazgo al frente del partido, pero podría tener competencia. En una entrevista concedida a la Ser, preguntado sobre si estaría dispuesto a dar un paso adelante, Miñones contestó: “Sobre futuribles, los que me conocen, saben bien que no suelo opinar. Voy paso a paso”.