El temor por la quinta ola provoca las primeras cancelaciones turísticas

El avance de la quinta ola del coronavirus en Galicia ha provocado “preocupación” en el sector turístico gallego, que reconoce que ya se están registrando las primeras cancelaciones hoteleras por el temor de la población. Aún así, estas anulaciones representan solo el 1%, porque quedan compensadas con las reservas de última hora, según avanza el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo González Pardal. El experto, que se muestra optimista ante las previsiones estivales, avanza que los viajes que se cierran a última hora están siendo vitales para un sector que aspira a compensar el varapalo del verano pasado. “Las cancelaciones se ven superadas por el número de reservas de última hora. La climatología acompaña y en las Rías Baixas hay establecimientos que tienen reservas al 75%. Algunos hoteleros de zona costera en el Salnés tienen hasta el 95% de ocupación para fechas de fin de semana”, avanza Pardal. “Los contagios ya no tienen que ver con los de la ola pasada: son menores de 35 años sin vacunar y no están hospitalizados graves. Por lo tanto, la hostelería cree que no se pueden aplicar las mismas restricciones severas que en la primera ola”. Esa misma tesis mantuvieron recientemente ante la Consellería de Sanidade. Proponen que, pese al nivel de contagios, en las zonas de riesgo medio-alto se deje acceder a la hostelería con pasaporte COVID, con PCR negativa o con test antígenos.

“La mayor parte del sector del alojamiento y, sobre todo, en hoteles, no está pidiendo garantías a la hora de formalizar la reserva. Es más, las cancelaciones se mantienen sin coste hasta 24 horas antes en muchos casos y sin penalizaciones”, detalla el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra (FEPROHOS) y propietario del Hotel Bahía, César Ballesteros. Son estrategias que están reteniendo las reservas hasta casi la última hora, según explica el experto.

También el seguro COVID –una póliza de Europ Assistance, que cubre la hospitalización y los gastos sanitarios– y que en Galicia se ofrece de forma gratuita, como un seguro de viaje de accidente. “Es un valor añadido, que se ofrece solo por estar alojado en el hotel”, indica Ballesteros. Con respecto a la situación general, el empresario y presidente de Feprohos, matiza que Galicia aún está lejos en afectación de otras comunidades en esta quinta ola, lo que mantiene las demandas. “Se están produciendo algunas cancelaciones, que se frenan por miedo, aunque a lo mejor ya están vacunados”, alega. Para el experto, “la gente joven ha desatado ya su vida social en verano porque, quizás, su familia está vacunada; pero el problema no está en la hostelería y quizás ese tipo de cliente no acuda a los locales turísticos”, alega tras una reunión en el Concello de Vigo para atajar la problemática del ‘botellón’.

Galicia ha decidido reducir el número de personas no convivientes que se pueden reunir en el exterior de la hostelería, que pasará de 15 a 10, mientras en el interior sigue en 6, y también va a incrementarse el control del ocio nocturno, ya que se exigirá una prueba diagnóstica negativa para todos estos locales. La Xunta ha decidido situar esta semana en nivel alto de restricciones los municipios de Ourense, Barbadás, A Illa de Arousa, Cambados, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa y O Barco de Valdeorras.

Por su parte, la Axencia de Turismo de Galicia y la Asociación de Balnearios de Galicia presentaron ayer el plan “Verán termal”, que ofrece 792 estadías en 12 centros termales, que incluyen tarifas especiales que oscilan entre los 355 y los 470 euros, además de un programa terapéutico bajo prescripción médica. El plan estará activo desde el próximo lunes 19 de julio hasta el 30 de septiembre.

CLAVES

Cancelaciones hasta 24 o 48 horas antes La hostelería gallega se ha adaptado a los tiempos: muchos hoteles y establecimientos permiten cancelar sin coste para los visitantes hasta 24 o 48 horas antes del día de la reserva. H El seguro COVID gratuito para los viajeros es otra de las ventajas en Galicia.

Fines de semana con reservas al 75% Según datos del Clúster de Galicia, en fines de semana la hostelería de las Rías Baixas tiene reservas que van del 75 al 95%.