El Plan Forestal de Galicia 2021-2040 no solo conlleva la suspensión temporal de nuevas plantaciones de eucalipto donde no las había, sino la plantación de coníferas y frondosas. Al amparo de las ayudas convocadas por la Consellería do Medio Rural para este año, la Xunta destina a ese cometido 4,8 millones de euros. Los apoyos beneficiarán a 173 solicitantes –en su mayoría comunidades de montes vecinales en man común– y supondrán la forestación de más de 2.500 hectáreas.

Así lo explicó ayer el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, para añadir que este mismo ejercicio se aprobarán aportaciones que supondrán acabar el año con más de 128 hectáreas antes ocupadas por eucaliptos o acacias reemplazadas por coníferas y frondosas, lo que supone multiplicar por cuatro los datos de la convocatoria anterior.

Y con los montes también tiene que ver otro acuerdo del Consello de ayer. La Xunta renovó con el Ministerio de Defensa el convenio para reforzar la vigilancia en esos espacios frente a los incendios. La “Operación Centinela” contará con tres patrullas más, hasta las 30, y si hay un riesgo muy alto, las dotaciones llegarían a las 75 e incluirían dos helicópteros. El personal de las fuerzas armadas se suma a un dispositivo de lucha contra el fuego que, según Rueda, alcanza en la temporada de alto riesgo los siete mil efectivos desplegados en los bosques de la comunidad.

Al Consello también llegó la puesta en marcha de la renovación del parque móvil de la Xunta. La iniciativa destina 6 millones a 191 vehículos en leasing financiero. “Vehículos de carácter híbrido, híbrido conectable o eléctrico, siempre que sea compatible a la utilización a lo que sea destinado”, dijo Rueda, para indicar que se busca “reducir costes, racionalizar el servicio y un parque móvil sostenible desde el punto de vista ambiental”. Para concellos se destina un millón de euros en ayudas para renovar su flota de la Policía Local.

Además de cofinanciar la contratación de 23 investigadores del programa Juan de la Cierva, el vicepresidente se refirió a ayudas al turismo. Recordó los 28,5 millones ya puestos a disposición del sector para su reactivación y para la promoción del Xacobeo hasta finales de año e indicó que en próximos meses saldrán otras cuatro líneas de ayuda por más de 12 millones.

Asimismo, informó de que se autoriza la licitación del servicio de gestión de las plantas de valorización de Sogama y la declaración del complejo medioambiental de Cerceda como proyecto de interés autonómico, lo que supone que Sogama “podrá ampliar su actividad industrial a nuevos espacios”, explica la Xunta.