La demanda de ayudas a la Xunta para pagar el alquiler se dispara tras la crisis del COVID

Si antes de la pandemia el acceso a una vivienda era complicado, ahora se ha vuelto aún más cuesta arriba. Los precios del alquiler no han dejado de crecer y cada vez hay más empobrecimiento entre las familias. Esta situación se ha traducido en un incremento del número de gallegos que piden ayuda al Gobierno gallego para poder costear la renta mensual de su piso.

Un total de 6.221 personas han solicitado acogerse este año a la convocatoria de subvenciones del Plan de Vivienda del Estado que gestiona la Xunta. Son un 37 por ciento más que las 4.550 peticiones recibidas en 2019 –en 2020 no se convocó este programa debido al COVID y fue sustituido por otro dirigido a minimizar el impacto de la crisis sanitaria sobre los alquileres de vivienda habitual–.

El plazo para presentar las solicitudes a este plan de ayudas finalizó el pasado mes de abril y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) está revisando ahora las peticiones recibidas y recabando la documentación que en algunos casos llegó incompleta. La Consellería de Medio Ambiente advierte que la tramitación de los expedientes es compleja, de manera que no prevén resolver la concesión de las subvenciones hasta después del verano.

Es decir, los beneficiarios tendrán que esperar al otoño para poder cobrar las ayudas. Eso sí, las subvenciones se pagarán con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año o bien desde la fecha de formalización del contrato. Una vez comunicada la resolución de las subvenciones a los perceptores, estos tendrán que presentar en el IGVS los documentos que acreditan el pago del arrendamiento para que se proceda al pago de la ayuda.

Dos líneas de ayuda: Línea A Ayuda al alquiler de vivienda para sectores de población con escasos recursos mediante la concesión de ayudas directas a las personas inquilinas. Línea B Ayuda a la juventud para el alquiler de la vivienda habitual y permanente. Está dirigida a menores de 35 años con escasos medios económicos.

La Consellería de Medio Ambiente advierte que las 6.221 solicitudes son las recibidas dentro del plazo establecido, lo cual no quiere decir que todas ellas tengan derecho a la subvención. “Así, puede haber solicitantes que no cumplan los requisitos para obtener la prestación o gente que no responda en tiempo y forma a los requerimientos de la documentación que se le hagan, lo que derivaría en el archivo de la solicitud”, explican desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez.

Requisitos económicos: Entre 376 euros-1.075 euros Con carácter general disponer de ingresos entre 0,7 veces el IPREM y 2 veces el IPREM 2.151 euros al mes Para familias numerosas de categoría general o personas con una determinada discapacidad el tope de ingresos es de cuatro veces el IPREM 2.689 euros al mes Para familias numerosas de categoría especial o personas con una discapacidad grave el tope es cinco veces el IPREM

¿Pero quién tiene derecho a estas ayudas? Dentro de la convocatoria hay dos líneas de subvenciones. Una está dirigida a la población general y hay otra destinada específicamente a jóvenes de menos de 35 años. Cualquiera de estos colectivos tiene que cumplir además unos requisitos económicos, que además la Xunta endureció en 2019.