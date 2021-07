El 20% de las plazas creadas en Atención Primaria, vacantes por falta de profesionales

Estos datos los aportó ayer la directora xeral de Planificación y Reforma Sanitaria del Sergas, Estrella López, en comisión parlamentaria. Entre las plazas que no se cubrieron el pasado año por falta de profesionales hay siete de médicos de familia, seis de pediatras y dos de enfermería.

“Estas plazas se cubren recurriendo a las listas de trabajo que tiene el Sergas. Si no se presenta nadie, no se cubren. Y no hay personas disponibles o a las que hay, no les interesa”, explicó.

Para este año se crearán 161 nuevas plazas en los centros de salud gallegos, entre las que se incluyen 39 médicos de familia, 87 enfermeras o 10 pediatras.

La director xeral de Planificación del Sergas reconoce, sin embargo, que “no hay profesionales disponibles” y advierte que habrá que revisar el sistema actual de cobertura de ausencias. Hasta ahora cuando se produce una baja en la plantilla de los ambulatorios se recurre a la lista de contratación temporal para cubrir ese hueco. Pero ya no hay médicos ni enfermeras en esa bolsa de empleo. Por lo tanto, Estrella López aboga por ir a “un modelo de autosuficiencia”. ¿En qué consistirá? En que sean los propios médicos del centro de salud los que cubran las bajas de sus compañeros. Esto ahora ya se hace en la práctica, pero el Sergas negocia con los profesionales un sistema estandarizado para repartir el trabajo entre los facultativos de cada servicio y que podría pasar, por ejemplo, por extender las consultas al horario de tarde.

Presencialidad

En cuanto a la atención presencial, la directora xeral de Planificación explicó que se ha incrementado ya en 12 puntos situándose en el 40 por ciento de todas las consultas e incluso llegando al 50 por ciento en una de las siete áreas sanitarias, que no especificó.

Este aumento de la presencialidad está permitiendo, según defendió, reducir las demoras de los pacientes para acudir al médico. A modo de ejemplo, el 93 por ciento de los pacientes del área de Lugo tardan menos de dos días en ir al facultativo de cabecera mientras que en A Coruña son el 66 por ciento. En Santiago el 94 por ciento se demora menos de cuatro días, porcentaje que en Ourense se eleva al 99 por ciento. La directora xeral de Planificación no mencionó, sin embargo, la demora media en el área sanitaria de Vigo y de Pontevedra.

Según explicó, el objetivo es ir extendiendo la presencialidad “sin perder la ventaja” de la consulta telefónica, que dejó “al criterio del profesional”. Además, antes de que acabe el año se pondrán en marcha las consultas por videoconferencia.

Para mejorar la atención el Sergas puso en marcha en 15 centros de salud un sistema que permitirá devolver las llamadas a los pacientes que por el colapso de las líneas no puedan ser atendidas. Este sistema se extenderá al resto de ambulatorios antes de final de año.

Además se reforzarán las funciones de enfermería. Precisamente ayer se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden que permitirá a estas profesionales prescribir medicamentos.