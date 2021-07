Casi 15.000 expedientes iniciados (concretamente 14.759) por las Subdelegaciones del Gobierno en Galicia durante el primer estado de alarma, que se corresponderían a las infracciones más ligadas a saltarse el confinamiento o permanecer en la calle sin causa justificada, y recibidas en las Subdelegaciones del Gobierno gallegas, podrán ser recurridas, después de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional el confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno en marzo de 2020 para combatir la primera ola de la pandemia del COVID. Desde el primer estado de alarma y hasta marzo de este año se recibieron en las subdelegaciones del Gobierno en Galicia hasta 51.614 denuncias por incumplimientos de medidas sanitarias.

Pero, ¿a cuánto podría ascender? Los importes de las multas que suman los expedientes resueltos hasta el mes de mayo de forma ordinaria y a través de procedimiento abreviado ascienden en Galicia a 6,3 millones de euros, según han recopilado las subdelegaciones del Gobierno hasta el 7 de mayo y según facilitó a Efe el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Los expedientes sancionadores resueltos en España, excepto en Cataluña y País Vasco, por infracciones graves a la Ley de Seguridad Ciudadana en el primer estado de alarma han supuesto 115 millones de euros, de los que 51,7 millones son de sanciones abonadas mediante el pago anticipado. La cifra de Galicia no es muy alta si se compara con los 33,76 millones de euros previstos en Andalucía; 19,05 millones en Canarias y 14,14 millones en la Comunidad Valenciana. El pago en Galicia iba al ralentí el primer semestre del año. Por ejemplo, una sanción leve como no llevar mascarilla: de las más de dos mil sanciones notificadas por no ponerla o usarla mal en municipios gallegos en los cinco primeros meses del año, solo 257 fueron abonadas.