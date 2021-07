Uno de los miembros de la ejecutiva del PSdeG capitaneada por Gonzalo Caballero, concretamente el que ocupaba la Secretaría de militancia, Alberto Monedero, presentó su dimisión por diferencias con “el rumbo” del partido. Su cargo pasó a ser ocupado por la que fuera subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López Riobóo.

En una carta remitida al secretario xeral del PSdeG, Alberto Monedero, asegura que “a día de hoy” se siente “ajeno” al rumbo del partido y la “forma en la que se maneja”. “Por ello he decidido dar un paso al lado para no perturbar ninguna dinámica ni personal ni colectiva, y dejar la Ejecutiva agradeciendo la confianza que me otorgó”, ha apuntado también en Twitter.