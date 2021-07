“Bajaré impuestos para reactivar la economía y subir la recaudación”

“La quinta ola no retrasará la recuperación económica, que será completa en 2022”

Tras revalidar su cuarta mayoría absoluta en julio del pasado año, Alberto Núñez Feijóo renovará ahora su liderazgo al frente del PPdeG en el congreso que los populares gallegos celebrarán el viernes y sábado de la próxima semana. Aclara que no ha decidido todavía si repetirá como candidato a la Xunta en 2024 y asegura que prefiere no señalar a nadie como sucesor “por si sale otro”. En su horizonte inmediato está afrontar la elaboración de unos presupuestos “complejos” y bajar los impuestos.

–Los presupuestos de Galicia para 2021 superaron los 11.500 millones de euros, una cifra “histórica” para afrontar la pandemia. Ahora la Xunta ha empezado a elaborar las cuentas del próximo año. ¿Se mantendrá ese nivel?

–El Gobierno central no ha querido ajustar las cuentas en el año 2020 y una vez que se ha liquidado lo recaudado ese año, a ayuntamientos y comunidades nos tocará devolver dinero. El presupuesto del año 2022 va a ser complejo. La parte positiva es que el Gobierno nos debe 204 millones del IVA, que todavía no ha pagado. En el congreso del PPdeG que celebraremos el próximo fin de semana nuestro planteamiento es más empleo y menos impuestos.

–¿Cuánto tendrá que devolver Galicia por las entregas de 2020?

–No quieren darnos los datos, pero lo que está claro es que los ingresos de las cuentas generales del Estado en 2020 fueron falsos.

–Si los presupuestos para 2022 van a ser complejos, ¿cómo puede prometer bajar impuestos?

–Porque tenemos la convicción de que reactivando la economía se va a incrementar la recaudación fiscal. Creemos que bajando el IRPF, el Impuesto del Patrimonio y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados vamos a reactivar la economía. Y además lo podemos hacer porque la Xunta está financieramente fuerte.

–Estamos ante una quinta ola de la pandemia con los contagios al alza. ¿Podría esto retrasar la recuperación económica?

–Si la vacuna funciona, y nada hace pensar que no funcionará, no se retrasará la recuperación. La economía este año va a tener un rebrote con un incremento del PIB en España de cinco o seis puntos.

–¿Y en Galicia?

–Sin duda, estaremos en ese entorno. Por ahí andará.

–Pero el incremento de contagios está obligando a elevar las restricciones y esto tiene su impacto en la hostelería y en el turismo. Usted ha fiado la recuperación económica al Xacobeo, ¿no se pueden ir al traste estas expectativas?

–Nosotros con el turismo en 2021 hemos sido muy prudentes. Vamos a tener turismo nacional, pero no debería ser peor que en 2020. Nosotros fiamos la recuperación completa de la economía gallega al año 2022 siendo el Xacobeo uno de los factores determinantes.

–En la transferencia de la AP-9 el PSOE plantea que el Gobierno mantenga la titularidad y que se ceda a la Xunta solo su gestión. ¿Aceptaría un traspaso en estas condiciones?

–A mí el ministro nunca me trasladó nada de eso. Nosotros lo que queremos es que se bajen los peajes, incluyendo el levantamiento del peaje en Redondela, que se finalicen las ampliaciones de la autopista y, en tercer lugar, su titularidad.

–¿Tiene noticias de cuándo entrarán en vigor las bonificaciones en la AP-9?

–Ninguna.

“El AVE va a adelgazar la cifra de pasajeros y sería bueno coordinar con los alcaldes los tres aeropuertos”

–La llegada del AVE a Galicia alterará el ruedo aeroportuario, especialmente las conexiones con Madrid. ¿Se plantea la Xunta recuperar sus intentos de coordinación de los tres aeropuertos?

–Si los alcaldes de las tres ciudades quieren, sí. Si los alcaldes de las tres ciudades, que por cierto son del mismo color político, no se entienden, nosotros no vamos a incentivar el desentendimiento.

–¿Y se plantea volver a dar ayudas a líneas aéreas?

–No lo descartamos. Y creo que es una buena ocasión de cara al Xacobeo si los alcaldes lo consensúan con la Xunta. Sería bueno para Galicia porque el AVE va a adelgazar mucho el número de pasajeros. Ahora bien, tenemos condiciones. Que haya acuerdo entre las ciudades, que no incentivemos con las mismas ayudas los mismos slots desde distintos sitios y que esas ayudas sean solo para un periodo concreto hasta que se consolide la línea.

–Abel Caballero asegura que la Xunta quiere que los trenes de Vigo a Madrid pasen y paren en Santiago. ¿Cuál es, a su juicio, la mejor solución ferroviaria para enlazar Vigo con Ourense? ¿Debe ser por Cerdedo?

–Caballero ha ocultado durante mucho tiempo que el AVE a Vigo no necesita parar en Santiago. Se ha hecho una infraestructura para que no entre en Santiago. Por lo tanto, el AVE entre Madrid y Vigo no para en Santiago si tiene pasajeros suficientes. En cuanto al futuro, una línea directa entre Vigo y Ourense le vendría bien a la colectividad de Galicia y a Vigo. De la misma manera llevo reivindicando desde hace tiempo que me parece trascendental la salida sur para que Vigo se convierta desde el punto de vista ferroviario en la capital de la Eurorregión. Del AVE Vigo-Ourense han adelantado el contenido de un informe que acaba en julio de 2022, pero hay una cosa que no contestan nunca: cuáles son los plazos del AVE entre Vigo y Ourense. Esta legislatura se acabará probablemente sin haberse hecho un metro de ese AVE.

“La Xunta está y estará con Barreras si presenta un plan de viabilidad con carga de trabajo y el Gobierno nos acompaña”

–Barreras se asoma al precipicio. Todo lo que prometieron los actuales dueños no lo han cumplido. ¿Qué va a hacer la Xunta? –Lo que hicimos siempre. Intentar ayudar al naval gallego y especialmente al vigués. Necesitamos que Barreras y el Gobierno central junto con la Xunta hagamos que este astillero vuelva a ser viable, pero tienen que ser todos. La Xunta está y estará, pero necesita dos acciones: que Barreras presente un plan de viabilidad con carga de trabajo y que el Gobierno central acompañe a la Xunta en la financiación necesaria. –Y si la SEPI no pone dinero, ¿tampoco lo hará la Xunta? –¿Nosotros? ¿Esa cantidad? Es que ni siquiera Barreras lo ha pedido. La SEPI está rescatando empresas de forma constante y continuada durante la pandemia. Hablamos de préstamos de la UE. Nosotros pondremos dinero de nuestro presupuesto y le pedimos al Gobierno que ponga dinero que recibe de Europa. Barreras quiere que SEPI y Xunta le acompañemos y nuestra respuesta ha sido sí. Pero no solo la SEPI es responsable de que no pongamos dinero, es que Barreras no ha presentado tampoco un plan de viabilidad. Por cierto, en Vigo se ha dicho que la SEPI va a poner dinero, pero cada vez que nosotros hemos contactado con ellos nos ha dicho que no lo harán. –¿Hace falta un plan estratégico para el sector naval? –Lo que hace falta es gobernanza en el naval. La industria del naval no podemos dejarla caer y desde luego no lo vamos a hacer. –¿Por qué no concreta la Xunta su candidatura para instalar en Galicia una planta de baterías? –No renunciamos a presentar nuestra candidatura de fábrica de baterías, pero necesitamos a Stellantis porque no hay ninguna fábrica de baterías en Europa que no tenga un fabricante de vehículos formando parte del accionariado. Es una inversión de 3.000 millones de euros. –¿Y Stellantis está dispuesta a colaborar? –La estrategia del grupo es ser socios del Gobierno francés, del alemán y del Gobierno italiano porque son los que se pusieron en contacto con ellos. El Gobierno español no lo hizo. Tengo la sensación de que tiene más interés en hacer una fábrica de baterías en Cataluña.

–El próximo fin de semana el PPdeG celebra su 17 Congreso. ¿Qué grado de renovación habrá en los órganos de dirección del partido?

–Va a ser un congreso mucho más de ideas y menos de personas. Es un congreso para actualizar nuestras ideas, plantear nuestros principios y nuestro programa político postpandemia y preparar las municipales de 2023. En el ámbito de las personas, tenemos que incorporar a algunas gentes del partido, actualizar a nuestros dirigentes pero buscando el equilibrio.

–¿Continuará Miguel Tellado como secretario xeral del PPdeG?

–Miguel y yo nunca hemos hablado de eso ni de forma directa ni indirecta. De aquí al próximo sábado haremos el comité ejecutivo y tendremos un tiempo para reflexionar. Lo que está claro es que su palmarés desde el punto de vista de los resultados del partido son dos mayorías absolutas consecutivas. Ésa es una carta de presentación de ofrece pocas dudas.

–El congreso servirá también para empezar a preparar las municipales de 2023. ¿Quién será el cabeza de cartel en Vigo?

–No nos gusta autoconfirmar a nadie candidato y mucho menos que se autoconfirme él mismo. A nosotros nos gusta celebrar congresos. El cronograma es el siguiente: en julio congreso del PPdeG, en septiembre los congresos provinciales y ya en el último trimestre, hacia Navidad, los congresos locales, incluido el de Vigo. De ahí saldrá el presidente del partido que normalmente es también el candidato. Esa es la tradición.

–En la agenda pública del partido se aprecia una apuesta clara por Marta Fernández Tapias. ¿Será ella la candidata?

–Nosotros apostamos por Marta Fernández Tapias para delegada de la Xunta en Vigo. Marta es una persona formada, que acredita que tiene empatía, con buena relación con los alcaldes y creo que lo está haciendo muy bien en la Delegación de Vigo. A partir de ahí, ya les corresponde a los compañeros del PP de Vigo en el congreso tomar la decisión si ella decide presentarse, que de momento no lo ha hecho.

“No puedo dar una respuesta clara sobre si volveré a ser candidato porque no hay una decisión”

–Aunque se lo preguntan a menudo la respuesta no ha sido clara así que insistiré: ¿volverá a ser candidato a la Xunta en 2024?

–Solo doy respuestas claras cuando las decisiones son claras. En este momento tengo una agenda compleja. En 2024 se decidirá quien es el candidato y ya explicito que el presidente del partido no tiene por qué ser automáticamente el candidato a la Xunta. Mi mandato como presidente del partido terminaría en 2025 pero eso no me obliga a ser candidato. Cuando llegue el momento tendré que explicar cuál es mi posición, sabiendo también cuál es la posición de los compañeros y la situación que estemos viviendo en ese momento.

–¿Teme que si se marcha se abra una brecha interna en el PPdeG?

–Fue más difícil sustituir a Fraga, y lo hicimos con éxito, de lo que será en su momento sustituirme a mí.

–¿Faltan figuras de peso en el PPdeG para darle el relevo?

–En la Xunta tenemos un buen equipo económico, docente y sanitario. El Gobierno de la Xunta está entre los mejores gobiernos de las comunidades, con gente con experiencia.

–¿Cuando diseñe el nuevo comité ejecutivo del PP lo hará pensando en un posible relevo?

–He aprendido una cosa. No intentes decidir lo que han de decidir otros, deja a los otros que decidan, sobre todo porque a veces señalas a alguien y resulta que sale otro.

–Baltar confesó que se planteó darle el relevo al frente del partido si se hubiera marchado a Madrid y además no lo descarta en un futuro. ¿Qué le parece?

–Hizo unas declaraciones valientes. Tiene toda la legitimidad. La ambición es cosustancial para seguir en política. Si mantiene esa tesis tendrá todo el derecho del mundo a presentarse.

–Usted siempre ha defendido la centralidad en política. ¿Teme que con la victoria de Ayuso el PP nacional se aleje de esa centralidad?

–No, porque la victoria de Ayuso no se basa en los extremos. La centralidad se obtiene porque le robó votos al PSOE, a Ciudadanos y obtuvo buena parte del apoyo de los nuevos votantes. Vox y Podemos se mantuvieron.

–Pero Ayuso representa en el PP una postura menos moderada que la suya...

–Dentro del PP Ayuso representa la mejor opción para ganar unas elecciones en Madrid y yo fui la mejor opción para ganar en Galicia y ahora Pablo Casado tiene cada vez más posibilidades de que haya un vuelco político en España.

–Pero necesitaría del apoyo de Vox para gobernar. ¿Eso le obligaría a abandonar esa centralidad?

–Hay un hartazgo en la sociedad española sobre el Gobierno actual. El presidente del Gobierno tiene un problema de credibilidad. En estas circunstancias la demoscopia acredita que el PP va a ser el partido más votado claramente. Si eso es así hay muchas posibilidades. O bien, que el PSOE nos deje gobernar, bien con pactos puntuales o con un programa. La otra opción es que los diputados de Vox faciliten la investidura.

“España necesita más que nunca recuperar la comunicación entre el PSOE y el PP”

–¿Y usted qué prefiere?

–España necesita más que nunca recuperar la comunicación entre el PSOE y el PP. La política española se jorobó con el Pacto del Tinell, cuando el PSOE decidió que aunque el PP ganara unas elecciones con toda intensidad nunca gobernarían con él. Hay que recuperar al PSOE como partido socialdemócrata, que ahora no lo es, y al PP como partido centrista, liberal y reformador que es lo que pretende seguir siendo para España.

–¿Qué le parece que la Comunidad de Madrid haya creado una Oficina del Español y haya puesto al frente a Toni Cantó?

–En el discurso de investidura que yo presencié de la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que uno de sus objetivos era convertir a Madrid en la capital del español del mundo, así que es consecuente con esa decisión. Intentar identificar Madrid como el lugar para aprender español es igual que identificar Londres como el lugar para aprender inglés. Yo así lo interpreté.