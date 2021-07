El mapa de las mejores playas nudistas de Galicia

Desde el año 1989, después de la llegada de la Constitución y la abolición de leyes de tipo “moral”, el nudismo ya no está prohibido aunque sí es cierto que practicarlo en ciertas playas te hace sentir más cómodo. Hoy en día hablamos de playas de tradición nudista, no de playas nudistas. Aunque cada ayuntamiento es libre de poner sus propias normas, en Galicia no hay ninguna ordenanza municipal que prohíba esta práctica.

En España hay 441 playas nudistas, la mayoría en Canarias y Baleares. La comunidad gallega tiene en total 27 playas donde practicar el nudismo, de las cuales 11 se encuentran en las Rías Baixas.

La provincia de Pontevedra cuenta con el mayor número de playas nudistas de la comunidad

Hace 35 años nacía en Galicia el movimiento “tetiñas y piroliñas free”, que reivindicaba el inconformismo con la sociedad de aquel entonces a través del desnudo.

La playa de Barra, situada en Donón-Cangas, en las Rías Baixas, fue una de las primeras playas donde se permitió el nudismo, los jóvenes de aquella época se reunían para hablar de los diversos temas que les preocupaban de la sociedad.

En las Rías Altas también contaban con su pequeño paraíso particular, concretamente en la playa de Baroña, dónde nudistas alemanes pasaban sus vacaciones a mediados de los años 70, y que pronto se convirtió en lugar de reunión para los inconformistas gallegos.

Sí tú también quieres practicar nudismo a continuación te dejamos una lista de playas que puedes visitar este verano.

En las Rías Baixas contamos con diversas playas en Bueu, como la de Dornas o la de Sartaxens; la ya mencionada playa de Barra en Cangas do Morrazo o las playas de Castiñeiras, Fontaíña y San Martiño en O Grove y San Vicente do Mar.

En Vigo. la playa de Noiva o la de Os Muiños de Fortiñón también son buenas alternativas más cerca de la ciudad. Sanxenxo, por su parte, cuenta con la playa de Bascuas.

Las Illas Cíes y Ons además de ser un paraíso natural también cuenta con playas para los amantes del nudismo como son la de Figueiras en Cíes o la de Melide en Ons. En Marín encontramos una pequeña cala muy tranquila dónde se practica desde hace poco el nudismo: es la playa de Os Namorados.

Las Rías Altas disfrutan de una menor ocupación en sus playas, y en Lugo solo tres tienen tradición nudista. Oleiros, por ejemplo, tiene varias: Bastiagueiriño, Margaritas, Canabal y Atalaya, en contra Ribeira solo tiene Espiñeirido. La playa de Combouzas en Arteixo no está en un espacio protegido, pero cuenta con todos los servicios necesarios como aseos, duchas, papeleras, servicio de limpieza… que no muchos de estos arenales para los menos pudorosos tienen.

Dos costas, la playa de Ponzos de difícil acceso y, por tanto, más privada, y la de Lumebo con acceso fácil en coche son además espacios protegidos LIC y ZETA*.

Valdoviño y Foz tienen las playas de Baleo, con un alto grado de ocupación, y Area Brava también conocida como “playa de los alemanes” que tiene un acceso difícil pero que merece la pena.

Todas estas playas están reconocidas por el Ministerio de Medio Ambiente, aunque hay otras como la de Tulla o Con do Corvo en Bueu, Niñeiriños en A Pobra do Caramiñal o Lariño en Carnota que no están reconocidas por el Ministerio de Medio Ambiente, pero si por la FEN, la Federación Española de Naturismo.

Cabe diferenciar entre naturismo y nudismo. Según la definición de la RAE, nudismo es “la práctica de mostrarse completamente desnudo en público, especialmente por considerar que la desnudez completa es conveniente para un perfecto equilibro físico y moral”, mientras que el naturismo es “la doctrina que preconiza el empleo de los agentes naturales para la conservación de la salud y el tratamiento de las enfermedades”. Es decir, el nudismo es puntual en un momento concreto en un espacio concreto, mientras que el naturismo es una filosofía de vida que lo lleva a la práctica total en todos los ámbitos.

No hay ninguna “norma” que cumplir en este tipo de arenales, pero si es necesario recordar que no es una atracción, por tanto, es importante que no saques fotos a las personas allí presentes sin su permiso, y por supuesto, lleva toalla y objetos de higiene igual que a una playa normal.

*LIC: Lugar de Importancia Comunitaria.

ZETA: Áreas marinas bajo soberanía nacional, cuando no existe continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección.