La ‘tormenta perfecta’ de las editoras

El fondo solidario de la Xunta, “E-dixgal” y la reutilización de libros lastran la edición de texto | Al cierre de Everest, A nosa terra y Sotelo Blanco se suma la merma del personal en el resto

Es decir, a las ayudas para aquellas familias que no pueden acceder al (alto) coste de los libros de texto, se une la práctica de comprarlos de segunda mano para muchos padres y madres que no cuentan con bono para material escolar y que, para no rascarse tanto el bolsillo –el coste de los textos sin ayudas asciende en algunos casos a 300 o 500 euros–los adquieren a través de plataformas como Wallapop o Vinted.

Como resultado, las editoriales en Galicia viven una compleja situación. Al cierre de célebres sellos como Sotelo Blanco, Everest o A Nosa Terra se suma la reducción del cuadro de personal de las editoriales que siguen editando libros de texto, según reconocen a FARO.

“A produción reduciuse moito a nivel de libros de texto, foi minguando desde que existe a gratuidade co fondo solidario e notouse moito” Fran Alonso - Director de Edicións Xerais

“A gratuidade e as axudas son medidas sociais necesarias, pero poñemos en dúbida o modelo porque afecta a produción directamente: debería de pasar polas librerías, porque é fundamental”, completa.

“Baixa o numero de exemplares de cada edición e tamén ás reedicións; fanse baixo demanda asegurando a venda. E por outra parte, hai libros que xa non se editan en galego pois é imposible. Xa é complexo editar determinados libros que son moi caros de facer e teñen poucas vendas, co que dificilmente recuperas o investimento, e con estas prácticas xa se fai imposible. ”, resume la coordinadora editorial en Editorial Rodeira-Edebé, Chus Gómez.

"É unha mágoa porque o que perde ao final é o idioma galego, pero non podemos editar para non vender. Iso non se sostén Por outra parte, afecta tamén ao traballo das persoas" Chus Gómez - Editorial EDB

Tampoco sigue por ejemplo, la división de libros de texto de Galaxia. Es una especie de reconversión que provoca un ‘efecto dominó’, indican. Muchas librerías que sobrevivían gracias a la reserva de textos de la ‘vuelta al cole’ se han visto abocadas a bajar la persiana. Y la caída de trabajo también ha afectado a profesionales freelance o empresas de servicios editoriales y, por extensión, a ilustradores, correctores, maquetistas...

“Apoiamos o acceso gratuito aos recursos fundamentais da educación que son os libros de texto, pero é fundamental o compromiso coa calidade dos contidos, que deben estar actualizados. Neste sistema de fondo solidario os libros teñen unha vixencia de seis anos, é dicir, os libros teñen que permanecer seis anos nos fondos dos centros educativos, sen actualizar, sen renovar, polo que as editoriais planificamos a nosa produción de materiais educativos en base a ese calendario de renovación”, concreta la directora editorial de Obradoiro, la división gallega de Santillana, Ana M. Guerra.

“Hai cursos coma o próximo 2021-2022 en que estaba previsto renovar os materiais de 4º e 6º de Educación Primaria e de 1º e 3º da ESO, pero finalmente, o goberno decidiu prolongar esta vixencia un ano máis, ata sete anos. [El año que viene entrará en vigor la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y deberán de adaptar gran parte de los contenidos]

”As editoriais xa tiñamos os libros novos editados e preparados e perdemos unha boa parte do investimento” Ana Mª Guerra - Santillana

También coinciden en que el trabajo fluctúa mucho de un año a otro. “Os números varían dependendo de se cadra ano de renovación do fondo. Estes tres últimos anos foron moi distintos, cando hai que actualizar os libros, como pasou no ano 2020-2021, que se renovaron os de 3º e 5º de Educación Primaria, tivemos moito traballo, fixemos proxectos novos, actualizados tanto en contidos como en metodoloxías, e renovouse o 100% do fondo destes dous cursos”, completa Guerra.

Pero este año no ocurrirá lo mismo: “Como se suspendeu a renovación, as editoriais só vendemos os libros publicados anos atrás, en moitos casos xa non había existencias e tivemos que imprimir libros feitos no ano 2015, desactualizados, e só se venden os exemplares que solicitan os centros para substituír os que consideran que xa están moi, moi deteriorados, que é unha porcentaxe pequena, ou para as matrículas novas”. “Galicia é o único lugar no que os libros non se mudan en 6 años”, coincide Fran Alonso. A lo que la directora de Obradoiro-Santillana, añade: “Temos o compromiso de ofrecer materiais de calidade, innovadores, punteiros, que respondan aos novos tempos; estamos investindo para ofrecer á escola galega as últimas innovacións pedagóxicas en educación emocional, en aprendizaxe cooperativa, en creatividade, en gamificación… pero o sistema de fondo solidario retrasa a implantación.O maior inconveniente é o tempo de vixencia. A maioría das comunidades autónomas que teñen un sistema parecido traballan cunha vixencia de catro anos, e en Galicia é de seis, ou sete coma este ano”, añade.

