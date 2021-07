El Gobierno gallego debe publicar ya este año la oferta de empleo para estabilizar interinos

El plan para estabilizar interinos que el Gobierno ha presentado a las comunidades autónomas –de momento sin llegar a un acuerdo– ya incluye algunas fechas: las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios oficiales antes de 31 de diciembre de 2021, mientras que la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas deberá producirse antes de 31 de diciembre de 2022. Además, la resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes de 31 de diciembre de 2024. El tope es 2025.

Este proceso afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público de los años 2017 y 2018. Así lo fija el borrador que ayer el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, presentó también a los sindicatos.

Iceta ha pactado incluir una indemnización de 20 días por año trabajado para todo aquel interino que pierda su plaza. Indemnizará a los interinos en abuso de temporalidad que no superen la oposición. Así lo han consensuado en la reunión mantenida entre el Gobierno y las centrales sindicales, en la que, no obstante, no se han cerrado los flecos que separan a las partes sobre las responsabilidades que se exigirán a las administraciones que no convoquen a tiempo las oposiciones para reducir la temporalidad.

La dificultad (añadida) de las negociaciones radica en que el Gobierno debe lograr un doble consenso, con autonomías y sindicatos. La novedad de las indemnizaciones puede traducirse en un desembolso millonario por parte de la Administración; aunque dilatado en el tiempo.

En el borrador del plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas consta también cómo serán los procesos: se desarrollarán a través de concurso-oposición, “con una valoración de la fase de concurso de un 40%, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente”, según consta en la versión que ha llegado a las centrales sindicales gallegas.

“La no superación del proceso selectivo por la persona que ocupe el puesto o la plaza objeto de estabilización dará lugar a la compensación económica para el personal funcionario interino afectado de veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades”, fija. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo. Asimismo, el documento conttempla que “la no participación en el proceso selectivo no generará compensación alguna”.

Fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han señalado que hay avances en la negociación del acuerdo en materia de temporalidad. De hecho, han celebrado que se hayan incluido en el texto cuestiones que el sindicato reclamaba como esta compensación económica para quienes no superen el proceso de estabilización, así como la garantía de prestación de servicio público (se podría efectuar otro nombramiento por interinidad si el proceso quedase desierto).