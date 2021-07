4.500 oportunidades laborales digitales a la vuelta de la esquina

La Unión Europea dibuja un porvenir digital y Galicia no quiere quedarse atrás. La Xunta concibe la especialización tecnológica y el impulso al talento digital como “uno de los pilares” sobre los que pivota en ese ámbito el futuro de la comunidad. De ahí que una de sus preocupaciones sea el “formar a un mayor número de especialistas digitales”, a través de la promoción de las vocaciones científico-tecnológicas, y “crear un entorno adecuado” para que puedan desarrollar su trayectoria profesional en Galicia. Oportunidades de empleo, de entrada, no les faltarán, porque si la Comisión Europea advierte que “cientos de miles de empleos no están siendo cubiertos en Europa por falta de candidatos con perfiles digitales adecuados”, en Galicia el Gobierno autonómico detecta asimismo una “brecha creciente entre la demanda y la disponibilidad de talento digital”.