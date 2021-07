Los impotentes

Confirmado el dato de que en lo que ocurre en Barreras los beneficiados han sido los gestores actuales y, sin duda, los peor parados sus trabajadores, tanto fijos como auxiliares además de algunos otros deudores, nadie debe ceder a la tentación de darse por vencido y menos aún de “olvidar” el episodio. Que se agrava aún más con la noticia de una quiebra “exprés” –conocida a través de FARO, como todas las que han ido advirtiendo del juego sucio de unos desaprensivos del bussiness– para la que Prothero y Ritz contratan los servicios de especialistas en enterrar empresas una vez explotadas a fondo, cuando no les resultan rentables.

La desvergüenza se culmina –por ahora: este tipo de jugadas de tahúr siempre dan paso a otras peores si se les presenta la oportunidad– con el anuncio de que los gestores negocian dos gemelos del Evrima, fugado a Santander, que no se construirán en Vigo sino probablemente en algún astillero de la orilla atlántica francesa. Y mientras todo esto sucede, que ni Vigo ni Galicia deben olvidar, Gobierno central y Xunta siguen en la inopia, impermeables a las advertencias de este periódico y herméticos a la búsqueda de una postura conjunta que pueda salvar Barreras y eliminar o reducir el riesgo en que está todo el sector de la construcción naval.

(Es peor aún. Ambos ejecutivos, que establecieron unas condiciones para aportar ayudas la empresa –no a Prothero como negociante, sino como cogestor del astillero privado más grande de España– resultaron incapaces no ya de imaginar la “jugada”, sino de flexibilizar, bajo estricto control, el índice de la agenda de trabajo que se reclamaba, con razón, para garantía de la supervivencia de la factoría. Y, para mayor escarnio, ahora se imputan mutuamente la responsabilidad por el fracaso estrepitoso de una estrategia miope sobre la que este periódico avisó e insistió. Pero no está todo perdido si se sabe reaccionar y se marca el paso correcto.)

Ahora la pregunta es doble: ¿qué va a pasar con Barreras? y ¿quién asumirá la responsabilidad de que desaparezca y/o arrastre al sector? La SEPI estatal se ha mostrado impotente o poco interesada en la tarea. Y aunque disponía de efectivo –eso dice la Xunta, que acusa al Gobierno de ahogar las competencias autonómicas en industria cerrando la financiación– no se ha visto de momento. Y tiene que moverse, como ha de hacerlo, e incluso con más energía y decisión, el Ejecutivo que preside el señor Feijóo. Que no puede ponerse de perfil ni mucho menos cruzarse de brazos. Porque aún resuena aquel “Galicia, Galicia, Galicia”. No se olvida.

En ese punto, y aunque no como último recurso sino como uno –imprescindible– de los que quedan todavía, es preciso insistir en la necesidad de la presión, acaso mediante un clúster del naval que, a semejanza de los de la automoción o la alimentación, hacen valer su potencial aquí y donde fuere menester. Porque esa es la clave: la fuerza de todos trabajando en común, una asignatura que todavía tienen pendiente casi todos los protagonistas del oficio político, perdidos en batallas pequeñas si se comparan con la guerra de la supervivencia en un mundo donde el que no avanza retrocede. La presión, pues, es un instrumento lícito que hay que combinar con el control sobre la generosidad de las ayudas públicas, la actitud de sus beneficiarios y los deberes de quienes las conceden. Hasta ahora, de ellos emana una sensación de desgana, cuando no de impotencia. Y, conviene dejarlo claro, este no es tiempo para los impotentes. Ni para los aventureros que han dejado su rastro en Barreras. Pero aún hay margen para borrarlo.

¿O no…?