Más de 180.000 parados e inactivos gallegos suspenden en competencias digitales

Los desempleados y personas inactivas en Galicia están a la cola de España en competencias digitales. Es decir, no saben enviar un correo electrónico o participar en redes sociales, obtener información de páginas web de administraciones públicas, o localizar servicios en internet, información de salud, hacer videollamadas o guardar contenidos en la nube, así como resolver cuestiones matemáticas utilizando aplicaciones, banca o compras online.

Solo cuatro de cada diez parados tiene habilidades para manejarse en internet y algunas aplicaciones y dos de cada diez personas inactivas en Galicia demuestran esta destreza, según datos extraídos del estudio “Competencias digitales y colectivos en riesgo de exclusión social en España”, elaborado por la Fundación Cotec en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y presentado en el marco del Mobile World Congress de Barcelona. Usando como base el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y los datos publicados por el IGE en mayo, la cifra de gallegos parados e inactivos sin competencias digitales rondaría los 184.300.

Este informe sitúa a Galicia en los puestos de cola en habilidades digitales, en gran parte por el peso de la población envejecida que menos desarrolla estas competencias. Además, solo el 44 % de los parados gallegos y el 21 % de los inactivos ‘aprueban’ esas competencias básicas –el menor porcentaje de todas las comunidades–. Se trata de herramientas que se han vuelto determinantes para superar algunas entrevistas de trabajo. Los resultados se extrajeron a partir de las respuestas de los encuestados a cinco tipos de tareas analizadas. De hecho, el estudio busca identificar a los colectivos con mayor riesgo de quedarse excluidos de la economía y la sociedad digital. Es decir, la digitalización es una llave pero, también, un factor de exclusión.

Con estas destrezas ocurre algo similar a lo que hace unas décadas –y hoy mismo– pasaba con el uso fluido del inglés en alguna franja de edad: la aplicabilidad y entendimiento de los soportes digitales se está volviendo una brecha a la hora de acceder al mercado laboral. Un factor de descarte. Así como hemos hablado de nativos digitales, se hace latente que existen también, en el extremo contrario, iletrados digitales (sin alfabetizar digitalmente) en las listas del paro.

De hecho, en las conclusiones del estudio llaman la atención varios detalles: según la situación laboral de los encuestados en 2020, las comunidades con mayores diferencias en porcentaje de personas con (al menos) habilidades digitales básicas entre ocupados y parados están Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia. Aquí, las diferencias se extienden incluso por encima de 20 puntos de diferencia. Y llama la atención el mayor rango de variación entre el colectivo de los parados y el de los ocupados, con una diferencia de más de veintiún puntos en Galicia.

En esta radiografía en la que los gallegos ‘suspenden’ en destrezas digitales en muchos segmentos de edad y formación, se salvan los estudiantes, que se sitúan de quintos por comunidades en el ranking, tanto en el uso de internet como en el manejo de herramientas online y software. El documento se fija en particular en los datos de 2020 para analizar si hay un ‘efecto Covid’ en lo que se refiere a las actividades digitales que realiza la población, pero no se registra: solo se ha visto un incremento de uso de redes sociales, banca on line, correo electrónico y búsqueda de información sobre temas de salud y Administración electrónica.

Tener más de 55 años dispara un 23% la probabilidad de no tener destreza digital

“Galicia se sitúa ligeramente por encima de la media en este indicador entre los jóvenes y también en quinto lugar en habilidades digitales entre los estudiantes”, precisa el estudio. Las comunidades con mayores porcentajes de personas con habilidades digitales básicas (por encima del 60%) son Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco; es decir las que concentran mayor renta media por habitante. Galicia se sitúa con un porcentaje del 52%, diez puntos por debajo de la media estatal y europea. La pirámide poblacional juega en contra: tener más de 55 años aumenta en 23 puntos porcentuales la probabilidad de tener habilidades bajas o directamente de no tenerlas.