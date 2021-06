El rechazo a cubrir sustituciones por miedo al COVID dispara los castigos a interinos

El miedo a contagiarse de COVID-19 y el masivo movimiento laboral en la Xunta durante el año pasado derivaron en un incremento inédito de los castigos a los interinos apuntados en las listas de empleo temporal de la administración gallega por rechazar cubrir una sustitución. La cifra habitual suele rondar los 3.000 casos, pero la cifra se disparó hasta los 4.696 el año pasado, récord histórico, según los datos disponibles de la Consellería de Facenda.

La Xunta suspende a casi 4.700 trabajadores de sus listas de empleo, cifra récord | El mayor dinamismo en las contrataciones contribuye también al auge de las penalizaciones

La administración cuenta con una plantilla estable, compuesta por funcionarios, personal laboral e interinos, pero necesita un sistema ágil para poder cubrir plazas de quienes están de baja o que no han sido aún cubiertas. Para ello cuenta con unas listas de empleo temporal a las que se apuntan quienes aprueban exámenes pero no logran plaza. El orden del listado se establece en función de la nota y de los puntos logrados por la experiencia en la plantilla. Pero existe un requisito clave: plena disponibilidad. Si la administración llama para cubrir un hueco, el interino no puede negarse. Si lo hace es penalizado. Y estas situaciones se multiplicaron el año pasado.

El Sergas y la docencia cuentan con sus propias listas, pero la tercera engloba el resto de empleos de la administración, desde puestos administrativos a bomberos, veterinarios o servicios sociales. La Xunta redujo el año pasado el tiempo de castigo impuesto a quien rechaza una llamada para incorporarse a un empleo, aunque este sea de una semana de duración, rebajándolo de un año a seis meses para minimizar el miedo al COVID. No surtió efecto y los castigos alcanzaron los 4.696.