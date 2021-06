Más de la mitad de los concellos se comprometen a rebajar este año un 10% el recibo de la basura

Esta bonificación especial comenzó a aplicarse en el año 2019, que lo hizo con polémica. Contó en su día con una fuerte contestación por parte de los municipios, ya que la medida se anunció en 2018, cuatro años después de que Sogama aplicara unilateralmente una subida del 34% en el canon y la mayoría de los ayuntamientos optó por no repercutir el incremento de la tasa sobre la ciudadanía porque aún no se había superado la crisis y los alcaldes no querían subir el recibo municipal.

Lo que sentó mal a los gobiernos locales fue que tras el aumento unilateral del canon, Sogama pretendiera después que el descuento del 10% quedara supeditado a que los alcaldes trasladaran el descuento al recibo de la basura y se comprometieran a reducir la cantidad de basura genérica. Este año se mantiene la bonificación, por lo que los ayuntamientos que cumplan determinadas condiciones pagarán de canon 62,5 euros por tonelada, frente a los 69,48 de tarifa general.

Para beneficiarse de este descuento, los ayuntamientos tienen que trasladar esta reducción del 10% también al recibo que cobran a los ciudadanos, pero además deben promover la reducción de la producción de residuos y el reciclaje de envases ligeros. En febrero del próximo año, Sogama revisará que todos hayan cumplido las condiciones y a los que no lo hicieran, pues se le reclama el reintegro de los descuentos practicados durante el ejercicio actual.

El pasado año se comprometieron a rebajar los recibos 157 concellos, pero finalmente solo pudieron cumplir con los requisitos 139, por lo que 18 se le reclamó la devolución del dinero.