El 'boom' de ceremonias y banquetes ya tiene lista de espera

Comuniones y bautizos viven su boom este mes. La razón es, hasta cierto punto, lógica. Al año de cancelaciones se ha sumado otro de restricciones y, con la apertura de la hostelería y el (esperado) buen tiempo, las familias se han decidido a celebrar esas ceremonias pospuestas. Han coincidido con las que correspondían a estas fechas y de ahí, un pequeño tirón que se agradece desde la hostelería. Eso sí, hay más eventos, pero más pequeños y familiares. A partir de este mes se abren paso las bodas, con las mismas claves. Y no han faltado, tampoco, los festejos de jubilados que han esperado para estar todos vacunados. Empresas de hostelería y catering consultadas aseguran que ya tienen lista de espera y reservas hasta septiembre.

El presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra (Feprohos), César Ballesteros, es también el propietario del hotel Bahía –cuya celebración del 50 aniversario también se tuvo que aplazar por el COVID– y comenta que los jardines de los pazos han sido los grandes solicitados para banquetes. “Ha habido un pequeño ‘atasco’ de eventos que se habían retrasado a causa de la pandemia, que se están celebrando como una deuda pendiente pero en un formato más pequeño, solo con la familia más allegada”, explica.

También alude Ballesteros a que la casuística (más celebraciones, pero más pequeñas) no favorece la configuración de muchos salones, que se han visto obligados a reconvertirse. Sin baile, eso también. Y con mascarillas salvo para comer y beber. “La normativa de hostelería ha sido muy estricta. Deslucía, pero las mesas no podían ser de más de cuatro personas”, insiste. Para César Ballesteros, los sectores más afectados como la hostelería se han resentido mucho de la crisis, pero no así otros en los que sí se ha posibilitado el ahorro. “Hay un pelín más de poder adquistivo y algo ha subido el tíquet medio del comensal; entendemos que es porque la gente no ha salido y si un día lo hace, se da un capricho”, reflexiona.

La voz de los expertos

Sin embargo, “la mayoría de la gente no quiere saber nada de aplazar más sus eventos, su boda, su comunión o cualquier otra cosa”. Fueron muchos los que tuvieron que cancelar varias veces y este año la gente quiere celebrar, explican hosteleros consultados. Aunque muchas cosas han cambiado, ya que novios e invitados se han adaptado a exigencias antes impensables: sin barra libre ni baile, con mascarillas...

“En bodas no trabajamos con lista de espera, pero sí en comuniones y bautizos. Y ya está habiendo. Este verano habrá gran trabajo porque ya tenemos muchas reservas. Los clientes confían en un levantamiento de las restricciones”, asegura el responsable del hotel Pousada del Castillo de Soutomaior, José María Ramos.

“Lo primero que se reactivó han sido los aplazamientos de pequeños eventos del año pasado”, explica. Es decir, principalmente comuniones, pero aún con menos aforo. Como muestra, un botón: hasta seis eventos se celebraron en el castillo este fin de emana. “Y ahora se están demandando muchísimos bautizos para los meses de julio, agosto y septiembre”, añade, para compensar los que no se pudieron celebrar en invierno.

“Los eventos de momento son pequeños porque la gente aún tiene preocupación por un posible cierre. Eso aún está lastrando la confirmación de las reservas”, explica José María Ramos, con amplia experiencia en organización de bodas. Los cierres de municipios pequeños han sido “muy duros”, explica en primera persona. Solo diez casos positivos de COVID podrían obligar a reducir el aforo al 30% en muchos concellos gallegos.

“El gasto medio por comensal es el mismo, lo que pasa es que la facturación media por evento es menor porque hay muchas menos personas”, abunda Ramos. “Muchos quieren venir pero otro fenómeno que ha ocurrido es que la demanda se concentra a partir de julio por una mayor confianza en que la situación epidemiológica esté totalmente equilibrada”.

Desde el catering Don Pepe y tras superar un concurso de acreedores, el empresario Pepe Domingo González asegura que entre este mes y el que viene sumarán cuarenta banquetes. Seis comuniones se han celebrado este fin de semana. “Las comuniones vienen ahora todas juntas, tenemos muchísimas pero con menor número de invitados y en zona de jardín con carpas, que son ahora las más solicitadas. Tenemos muchas llamadas, hoy mismo cuatro, para reservar comuniones”, resume. “Por fin vemos la luz al final del túnel”, ilustra a pesar de que hay bodas cuyo número de invitados no supera los 40.

A estos banquetes ‘clásicos’ se han sumado graduaciones, cumpleaños y aniversarios de boda pospuestos. “Estamos empezando a respirar, aunque no imaginamos recuperar todo lo perdido, hay que tener fe”, asegura. “Tenemos listas de espera y reservas todo el mes que viene, salvo alguna fecha suelta sin coincidir en fin de semana”. Debido a la actual demanda de exterior, contemplan una reforma del salón Aurora, cuyo se reformará en una terraza con doscientos metros de jardín y vistas a la ría. Lo que no acaba de recuperarse, según refleja César Ballesteros, son las cafeterías y bares urbanos que tradicionalmente atendían a personas que comían fuera de casa. “Tampoco se ha vuelto aún a la vida normal”.

Más comedido se muestra el presidente del Cluster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, que explica que hay un ‘boom’, por supuesto, pero que se han perdido ya varios meses de comuniones y el “repunte es aún pequeño con respecto a las cifras de 2019”. Cita a varios establecimientos en los que aún queda sitio para algunas fechas este año. “Los aforos aún no están al 100%; la gente tiene muchas ganas de fiesta, pero aún queda mucho camino por recorrer”.

También asegura que, por ejemplo, la ocupación en algunos establecimientos de Sanxenxo el pasado fin de semana se situó en niveles próximos al 80% de ocupación. Para el experto, muchos novios –en el caso de las bodas– no están dispuestos a reducir a 75 personas un evento en el que antes cabían 150 personas.

Con respecto al poder adquisitivo de los comensales, Cesáreo Pardal ha detectado por comentarios del sector que los que van, llegan con mayor presupuesto. “La gente tiene ganas de gastar, los restaurantes están llenos y también los spa”, reconoce. Otro de los hábitos a los que contribuyó la pandemia ha sido a reservar siempre mesa. “No es concebible ir a un restaurante sin hacer reserva, porque aún hay aforos restringidos y también gente en ERTE”, recuerda.