Las demandas de “falsos” temporales de la Administración para ser fijos superan las mil

Una reciente sentencia europea y el anuncio de Iceta de regular a los interinos disparan los casos | “Los entes públicos no cumplen lo que exigen a la empresa”, critican afectados

Gabinetes jurídicos contactados aseguran que tienen más de mil casos activos. “Somos cinco y no damos abasto; ahora mismo tenemos más de 500 personas con un procedimiento abierto. Hay demandas donde pueden ir colectivos de diez personas o más”, indica el abogado Fabián Valero desde Zeres, despacho con sede en Vigo que ha capitalizado muchas de las demandas. El letrado reconoce cierto impulso de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que falló a principios de junio contra la normativa española que permite la renovación continua de contratos temporales en el sector público a la espera de procesos de selección, a la vez que prohíbe que esos trabajadores pasen a ser considerados como “indefinidos no fijos”.

Del mismo modo la letrada del sindicato CNT, Rita Giráldez Méndez, que opera en Santiago, asegura que existen 516 casos abiertos en la actualidad de personal temporal de la Administración, solicitando fijeza. La abogada habla desde su experiencia: “en Galicia hay muchas sentencias de fijeza, uno de los últimos autos data del 19 de enero de este año. Y la primera fue del Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) de A Guarda, en 2018”.

Las posibilidades que se ofrecen ahora desde la UE para regular esta situación pasan por ofrecer la fijeza o una indemnización disuasoria. Los sindicatos mayoritarios se mostraron claramente a favor de regular la contratación con una OPE. Existe una mesa de negociación a nivel estatal, con presencia de UGT, CC OO y CSIF.

Una de las peticiones de los trabajadores temporales es que sus plazas (la de los temporales de larga duración) no salgan a concurso, ya que alegan que muchos de ellos han pasado un proceso selectivo.

“La Administración no cumple lo que le exige a la empresa privada”, resume un trabajador de Portos de Galicia y vicepresidente de Plategal. “Llevo trece años como temporal, pero hay personas que llevan más lo que es un fraude de ley. Yo he accedido a la Administración por una prueba, a través de un concurso público de libre concurrencia e igualdad de mérito”, razona. La maestra del Consorcio de Igualdade e Benestar de la Xunta, Ana F.M. –y organizadora de las caravanas por la fijeza en Galicia– es una de los miles de trabajadores temporales que demandaron a la administración y está a la espera de sentencia: “Estamos en fraude de ley. Solicito una fijeza porque llevo 13 años trabajando en el Consorcio, después de presentarme a una oposición en 2007 para trabajar en una escuela infantil. Aprobé los exámenes y me quedé sin plaza, pero luego me llamaron para una sustitución y me quedé como interina”, resume la trabajadora.

La letrada Rita Giráldez aclara: “La UE no dice de forma clara que la sanción tiene que ser la fijeza, sino que cita también la indemnización disuasoria”, comenta. También se refiere Giráldez a un debate abierto en el seno del TSXG: normalmente falla a favor de aquellos trabajadores que superaron procesos selectivos y a los que la Administración les dio un puesto temporal, que se fue extendiendo en el tiempo. Pero no en otros procesos en los que se advertía que era para una plaza temporal. “El problema es que se generó un fraude de ley inasumible por la administración”. Hay sectores como las cuidadoras de escuelas infantiles de la Xunta, en las que no se convocaron oposiciones durante catorce años. Para la abogada, la convocatoria de procesos selectivos (oposiciones) abocará al personal laboral a un examen después de haber pasado, en muchos casos, procesos selectivos y después de varias décadas de trabajo. Si suspenden, serían cesados. “Algunas son personas de más de 40 o 50 años. Si ahora sacan su plaza a oposición, ¿está en el principio de igualdad para mantener el empleo con un proceso selectivo? Genera situaciones de vulnerabilidad”, valora. El abogado Fabián Valero también considera que la reforma propuesta por Iceta “perpetuará la precariedad”.