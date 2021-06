El Xacobeo como motor para la recuperación económica de Galicia

“El Xacobeo será el motor económico de Galicia después de haberlo pasado tan mal. Permitirá recuperar el terreno perdido en materia de turismo”

Es una de las reflexiones que trazó el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, en la mesa de debate Reinventar Galicia, el Xacobeo como motor de recuperación, organizada por FARO DE VIGO, evento en el que también participaron el presidente de la Federación Provincial de Hostelería (Feprohos) y responsable del Hotel Bahía, César Sánchez-Ballesteros, y el chef del restaurante estrella Michelin Silabario, Alberto González. Lara Graña, redactora jefa del Decano, se encargó de moderar el debate.

Rueda puso en valor las características que dibujan el ADN de Galicia y del Camino para justificar su rotunda afirmación: buenas playas, seguridad, espacios abiertos, naturaleza, servicios de gran calidad, tranquilidad y buena gastronomía, un maridaje aderezado con la falta de masificaciones, tan denostadas en tiempos de COVID-19. “Hay ganas de salir. El Xacobeo llega en el momento justo: la gente se plantea qué hacer y tendrá en cuenta todo esto una vez recuperemos totalmente la posibilidad de movernos. Queremos que Galicia sea destino de peregrinos, pero también del resto de visitantes. Sin pandemia, la previsión era que el Xacobeo impulsara el PIB de Galicia un punto o incluso dos siendo optimistas”, apuntó antes de subrayar que el Xacobeo es un “enganche” para posicionar a la comunidad como punto de referencia en lo que resta de año y en 2022.

Idéntica opinión mostró Alberto González. Destacó que el Xacobeo es ya “un producto consolidado”, sinónimo de “éxito”. “El Camino y Galicia ofrecen actividades que se desarrollan al aire libre y contacto con la naturaleza sin masificaciones. Además, permiten conectar con el punto reflexivo que medio mundo está buscando. La gente persigue su camino, quiere un respiro después de la pandemia, y eso se lo da el Camino: es brutal el poder que tiene, es oro, atrae a todo tipo de público. No hay nada más transversal”, apostilló.

Por su parte, Sánchez-Ballesteros recalcó que el Xacobeo y el Camino “se han convertido en fenómenos para todas las ideologías”. “Ya son algo social y se postulan como los ingredientes para potenciar el turismo. En el Camino, no hay masificaciones, tienes tiempo para reflexionar, estás en comunión con la naturaleza y los espacios abiertos: con la experiencia de la pandemia, se dan las condiciones ideales para que lo que resta de año sea excepcional, así como el 2022. Es totalmente diferenciador, ninguna comunidad ofrece algo similar”, manifestó, a la vez que destacó la relevancia que gana poco a poco el Camino Portugués por la Costa, que “se está convirtiendo en un referente desde el punto de vista económico”. “Se venían notando flujos de peregrinos en los restaurantes y hoteles de la ciudad”, añadió.

Con las administraciones y la ciudadanía todavía intentando doblar el brazo a la pandemia del COVID-19, uno de los aspectos más demandados a la hora de organizar viajes es la seguridad. En el camino de la reactivación del turismo ante la crisis sanitaria, la Xunta y el sector tienen en marcha el programa Galicia destino seguro, que es parte del Plan de Reactivación del gremio cultural y turístico. Y es que la confianza ha escalado puestos en la lista de prioridades. El vicepresidente del gobierno gallego asegura que, en esta cuestión, la comunidad está “preparada”.

“Hemos estado en contacto con las autoridades coreanas, a las que les interesa mucho el Camino, y nos han pedido que, en la Cumbre de Turismo de Barcelona, explicásemos por qué la ruta tiene una capacidad de atracción enorme, pero que, además, nos centrásemos en su seguridad, algo absolutamente fundamental. Es un tema que preocupa mucho, sobre todo, al turista extranjero. Por eso, desde la Xunta, hemos lanzado el seguro coronavirus para dar cobertura a turistas y peregrinos que visiten Galicia: les estamos diciendo a los visitantes que se alojen en establecimientos reglados que, en caso de contagio, nos vamos a preocupar de todo. Muchísimas agencias de viajes lo están ofreciendo, ya nos están preguntando. Es muy importante. El año pasado, no hubo ningún contagio en el Camino; en lo que va de año, han llegado a Santiago más de 14.000 peregrinos y no ha habido contagios. También hemos preparado los albergues y el resto de alojamientos”, argumentó Rueda.

El responsable del Hotel Bahía corroboró la necesidad de brindar higiene y limpieza, términos que se traducen en seguridad en tiempos de pandemia, para lograr la confianza de los visitantes. “Con la colaboración de la Xunta, se han formado en Pontevedra más de 2.000 personas del sector en materia anti-COVID. Estamos preparados. Un ejemplo: el año pasado, los paradores fueron un éxito porque siempre han destacado por su calidad, ligada a la seguridad y la higiene, y eso va en su marca. Los hoteles que no forman parte de grandes cadenas no tienen esa ventaja que les da la marca reconocida a pesar de que el protocolo es el mismo, por eso es tan importante hacerlo bien y diferenciarse positivamente. Se ha realizado un gran esfuerzo en este campo”, expuso. Y es que, como señala, la limpieza es un factor más imprescindible que nunca. “Ahora mismo, es inadmisible encontrarse un pelo en la bañera. Hay que tener muchísimo cuidado y perseguir la excelencia”, aseveró.

Precisamente, la intención de ser excelente en el servicio y la calidad del producto es una de las obsesiones que desvela el chef del Silabario. Deja claro que el nivel de exigencia y de las medidas preventivas para hacer frente al COVID-19 en una gran parte de los locales de restauración es “mucho mayor que en otros sectores”. “Mi clientela busca la terraza, espacios abiertos: quieren responsabilidad y se la ofrecemos. El estándar de calidad de los que intentamos hacer bien las cosas es brutal, nunca he tenido ningún percance en este sentido”, declaró antes de reconocer que “hay pocas cosas tan íntimas que ir a comer a un restaurante”. “Esa relación de confianza sigue existiendo. No creo que la seguridad vaya a ser un problema para los buenos establecimientos hosteleros. Siempre pretendemos ir más allá de la norma: eso hace que trabajes seguro y tranquilo, y lo desprendes a la clientela”, afirmó.

Ayudas por valor de casi 8 millones Alfonso Rueda puso en valor las ayudas directas concedidas por la Xunta al sector hostelero, obligado a cerrar o a convivir con las restricciones durante toda la pandemia. Concretó que el gobierno gallego concedió 90 millones de euros en este apartado, de los que casi 8 se destinaron a establecimientos de Vigo, cifra que escala hasta “13 o 14” si se considera toda el área: “Hemos sido consecuentes”. El vicepresidente primero destacó la responsabilidad de los profesionales del gremio para superar los escollos planteados por el COVID y se mostró optimista: “Si la situación sanitaria sigue mejorando, aumentarán los aforos”.

“El verano será parecido a los de antes del COVID” Alfonso Rueda - Vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo

Alfonso Rueda es optimista. “Si la situación sanitaria continúa mejorando, va a haber buenas noticias: el verano no será absolutamente normal, pero sí parecido a los de antes del COVID; en todo caso, será bastante bueno, mejor que el del conjunto de España, como ya sucedió el año pasado”, destacó.

Al respecto, el vicepresidente primero citó la posibilidad de que aumenten los aforos –en la hostelería, actualmente, los porcentajes están al 75% en las terrazas y al 50% en interiores– y la vuelta definitiva del ocio nocturno, que protagonizó la semana pasada la prueba piloto. “Podrán empezar a trabajar el 1 de julio. Dan un servicio que complementa la oferta turística”, dijo.

Rueda subrayó que, en el horizonte que se le abre a Galicia en el campo turístico, jugarán un papel fundamental los rasgos que configuran la huella dactilar de la comunidad, como la naturaleza, las actividades al aire libre, la gastronomía, la calma o la seguridad, aspectos que ya cobraban relevancia antes de la irrupción del COVID-19 y que, en plena pandemia, han ganado fuerza. “Si seguimos siendo responsables y aprovechamos el doble Año Xacobeo, saldremos adelante”, señaló.

El responsable del área de Turismo avanzó la necesidad de prepararse para las visitas de fin de semana que se darán una vez se ponga en marcha el AVE con Madrid. “Nos acercará a millones de personas y permitirá la desestacionalización del turismo”, apostilló.

“Esperamos cifras de ocupación muy altas en julio y agosto” César Sánchez-Ballesteros - Presidente de la Federación Provincial de Hostelería y responsable del Hotel Bahía

El sector hostelero, al que aún se le notan las heridas provocadas por la pandemia del COVID, ve en el verano un faro para alumbrar su camino hacia la recuperación. César Sánchez-Ballesteros prevé que las ocupaciones en julio y agosto serán “muy altas”, con una subida de los precios medios, lo que permitirá incorporar a los trabajadores que todavía están en ERTE (expediente de regulación temporal de empleo).

“Hace tres meses, la incertidumbre era total. Para saber cómo iba a ser el verano, había que echar una moneda al aire. En estos momentos, todo lo contrario. La situación epidemiológica en Galicia es un punto importante a tener en cuenta: estamos mejor que las comunidades autónomas competidoras”, aseveró el representante de la patronal.

Sánchez-Ballesteros destacó que las “deficiencias en el transporte” de las que siempre se ha quejado Galicia, ahora, pueden suponer una “ventaja”: “En tiempos de pandemia, la gente prefiere viajar en coche: no vas con personas desconocidas, no dependes de reservas de avión y, en caso de tener algún problema en el destino, te vuelves cuando quieres”, argumentó antes de recordar que, una vez en Galicia, se dan las condiciones necesarias para brindar seguridad en materia de COVID-19: “Las playas, por ejemplo, no están masificadas”.

El presidente de Feprohos augura un “buen futuro” para el sector, con un punto de inflexión en agosto: “A partir de ahí, queda un buen recorrido, con otro Año Xacobeo de más visitantes”.

“Es el momento de dar un golpe sobre la mesa” Alberto González - Chef del restaurante estrella Michelin Silabario

Encontrar oportunidades en medio de la tempestad. Es la filosofía que propone el chef del Silabario, Alberto González. Considera que “es el momento de dar un golpe sobre la mesa” y “transmitir que Galicia es un destino de calidad” en materia gastronómica.

"El potencial en este aspecto es brutal. La gente que nos visita alucina"

“El potencial en este aspecto es brutal. La gente que nos visita alucina: hay compañeros que no saben lo que es una lamprea; el producto gallego es de calidad, puede atraer a muchas personas. Hay que verse en otros para replantearnos qué territorio queremos ser y diferenciarnos”, comentó.

González aseguró que, en plena pandemia y crisis económica y social, debemos “reflexionar” sobre el plan turístico que Galicia necesita. “Tenemos la capacidad y los medios para conseguirlo. Los productos son diferenciales, configuran su identidad, por lo que es importante seguir potenciando las marcas y esos productos. Hay que darse cuenta de que la gente tiene ganas de gastar, de disfrutar de la vida: la pandemia nos ha dado un toque de atención”, anotó, a la vez que puso el ejemplo del País Vasco: “Debemos fijarnos en esta comunidad. Si la visitas, no te planteas no ir a comer a un gran restaurante o no probar los pintxos”.

El chef del Silabario confía en la mejora de la situación y se muestra optimista en base al ritmo de vacunación y la mejora de las cifras de contagio. “El Xacobeo está en la mira de nuestros deseos. Mi mentalidad ya es pos-COVID. En Galicia, ofrecemos calidad, excelencia, seguridad, naturaleza y buena gastronomía”, manifestó.