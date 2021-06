El bono turístico de la Xunta fue un éxito: en cuestión de horas, se agotó; ahora, hay una lista de espera para una segunda remesa. Los gallegos respondieron en masa a una iniciativa que, en palabras del vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, ha conseguido un “bum”. Esta iniciativa del gobierno gallego, que “ha dado la vuelta a España”, fue aplaudida por el sector: tanto el presidente de la Federación Provincial de Hostelería (Feprohos), César Sánchez-Ballesteros, como el chef del Silabario, Alberto González, ensalzaron la medida autonómica.

Rueda aseguró que es una “operación redonda”. “Significa varias cosas: sabemos que la gente tiene muchas ganas de viajar, de liberarse de todo lo que estamos pasando, y permite descubrir Galicia y reactivar el sector a la espera del verano. Sirve para que los ciudadanos empiecen a buscar en el mapa a dónde ir y conozcan zonas y locales de la comunidad. Somos casi 3 millones de personas y tenemos mucho por ver todavía: presumimos de Galicia, pero resulta que no conocemos todo lo que ofrece”, señaló antes de citar uno de los “miedos” que trasladó el sector a la entidad de San Caetano cuando se le presentó: “Temía que no funcionara porque el cliente tenía que cubrir una parte del gasto. El dinero mejor gastado por la administración es el que se destina a animar a la gente a que consuma. El dato más significativo del bono es que casi todo el mundo optó por la tarjeta con más dinero. Estaría bien que todas las administraciones vayan por este camino, hay que entender que esto funciona”, apostilló.

Sánchez-Ballesteros ensalzó la idea de la Xunta, ya que, además de abordar una de las “asignaturas pendientes” de los gallegos, “conocer Galicia”, genera un “ambiente que fomenta el consumo”. “Hace que la rueda empiece a girar antes del verano. Es una iniciativa que el sector valora muy positivamente. En muchos hoteles, los únicos huéspedes se animaron a alojarse gracias al bono de la Xunta”, destacó.

Alberto González señaló que este tipo de medidas son “supernecesarias”, puesto que “hacen que la gente salga de casa y gaste en Galicia”. “Debería haber más similares por parte del resto de administraciones: dar dinero, sí, pero para que se gaste aquí”, argumentó.

Rueda lamentó que el Concello de Vigo no permita que se señalice el Camino a su paso por la urbe olívica. “Eso no ocurre en ninguna ciudad de Europa. El 28% de los peregrinos que llegan a Santiago ya vienen por el Camino Portugués, es incompresible que no se autorice su señalización en Vigo, impide que los ciudadanos se identifiquen con el Camino. Si tienen que usar un GPS para guiarse, no se fijan por dónde pasan porque miran la pantalla. No le veo desventajas a señalizarlo: el Camino beneficia a todas las localidades por las que discurre”, apuntó.