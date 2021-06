Con catorce tomos que recogen las 6.119 firmas de apoyo a su candidatura, Alberto Núñez Feijóo se presentó ayer en la sede del PP con los avales necesarios para optar por cuarta vez a liderar el partido en el próximo congreso que se celebrará en julio en Pontevedra. Según sus propias palabras, lo hace no por lo que ha logrado hasta ahora, sino “por lo que queda por conseguir” y con las elecciones municipales como reto más inmediato.

En todo caso, tras formalizar la candidatura, Feijóo evitó atarse y aclarar si será candidato a la Xunta por quinta vez en el año 2024. Pero tampoco lo descartó. Su compromiso, dijo, es agotar la actual legislatura y, bajo su punto de vista, sería “un acto de soberbia” anticipar qué sucederá antes de las próximas elecciones autonómicas y quién será el aspirante popular.

Aunque los estatutos populares legitiman al presidente del partido como candidato ante un eventual proceso electoral, Feijóo remarcó, a preguntas de los medios, que este paso “no es obligatorio ni automático”. Por ello, indicó que a lo que opta en este momento y a lo que se compromete es “a liderar el partido” y a agotar la legislatura. “Para ello hablamos, no para nada más”, apostilló.

Eso sí, preguntado acerca de si es propio del siglo XXI un liderazgo que se prolonga desde el año 2006, defendió que él es partidario de los liderazgos que son “refrendados” no solo internamente, sino también en las urnas, parámetro que él cumple, dado que ha obtenido cuatro mayorías absolutas consecutivas en las urnas, la última en julio del año pasado.

Acto seguido y preguntado al respecto, aclaró que estas palabras no esconden ningún mensaje velado hacia su jefe de filas, Pablo Casado, ya que en España “lo normal” es no lograr la victoria “ni a la primera ni a la segunda”, y citó a los distintos dirigentes populares y también socialistas que no lo lograron.

En este sentido, Feijóo reivindicó que “todo su compromiso, ilusión y experiencia” están a disposición de su formación, y proclamó que se presenta por los retos pendientes: “No por lo que hice, sino por que queda por conseguir”.