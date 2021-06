El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó ayer que el Gobierno central no escogiera Galicia para presentar el Plan Nacional Xacobeo y que ni siquiera haya respondido a las “alegaciones” presentadas por la Administración autonómica al borrador de dicho plan, porque carecía de “contenido económico” y, de seguir así, afirma,no pasaría de ser “una declaración de intenciones”.

“Nos enviaron un borrador, susceptible de muchísimas mejoras. Hicimos muchísimas alegaciones. La primera y principal es que no tiene sentido que no haya ningún contenido económico. Lógicamente, el Plan Nacional supone muchísimas cosas, pero primeramente tiene que ser un apoyo económico para muchas cosas que queremos hacer, especialmente desde Galicia”, dijo Rueda. Sin embargo, aclaró que la Xunta a no recibió “respuesta” alguna por parte del Gobierno central a “esas alegaciones”. “Ahora nos dicen que se va a presentar esta misma semana, en la ciudad de Oviedo, por cierto”, dijo el vicepresidente, quien también recordó que “la Xunta invitó a la ministra Reyes Maroto, a que viniese a presentarlo a Galicia”, como “parece lógico y normal”. “Seguro que lo aceptaban todas. Galicia es el final de todos los caminos”, insistió Rueda. “La comunidad de referencia es la que más esfuerzo está haciendo en promoción del Camino”, afirmó.