Un incendio forestal, iniciado poco antes de las cinco de la mañana de ayer –por lo que se sospecha que fue intencionado–, ha arrasado con unas 70 hectáreas de monte en el municipio lucense de Folgoso do Courel. Al cierre de esta edición, el fuego continuaba activo.

Durante la jornada de ayer, según el parte de la Consellería do Medio Rural, se había desplazado a la zona para controlarlo un técnico, seis agentes, 18 brigadas, ocho motobombas, siete aviones y dos helicópteros.

Por su parte, el incendio declarado en la parroquia de Río Caldo, en Lobios (Ourense), afecta a menos de una hectárea del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Tras iniciarse a las 8.46 horas, las llamas quedaron controladas dos horas después. En su extinción trabajaron un agente, cuatro brigadas, dos motobombas y un helicóptero.

Aunque la temporada de alto riesgo no comienza hasta el día 1 de julio, la Consellería do Medio Rural ha decidido adelantar al próximo miércoles las guardias del personal antincendios por las “condiciones meteorológicas actuales” y “las predicciones a corto y medio plazo”. Así figura en una resolución remitida esta semana a las jefaturas provinciales de prevención de incendios y territoriales de Medio Rural. El escrito, firmado por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez Vázquez, declara “el inicio del horario de alto riesgo” desde este miércoles para el personal laboral del servicio de prevención de incendios forestales.