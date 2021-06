Hasta cuatro fármacos recomendados por las Asociaciones de Pediatría española y gallega pero no financiados por el Sergas y cuya receta expiden los pediatras de los centros de salud gallegos y administran allí –en caso de que los padres decidan comprarlos en farmacia– ascienden a más de 450 euros en el primer año de vida de un bebé. Protegen frente a la meningitis B, A, C, W-135 e Y y también contra el rotavirus. Sus nombres comerciales son Bexsero –sí financiada en Canarias y Castilla-León–, Nimenrix y Rotarix o RotaTeq.

Y todas se suman a la pauta vacunal ordinaria que establece el Ministerio de Sanidad y la Consellería de Sanidade pero no tienen financiación pública. En caso de aceptar su prescripción los padres, los médicos expiden la receta para que puedan adquirirlos en farmacias.

Es más, en el caso de una de las últimas vacunas en ponerse en venta libre en las farmacias –y en aconsejarse en los centros de salud gallegos–, el “Nimenrix”, a un precio de 54 euros (cada dosis), viene a remplazar la otra vacuna pautada en la cartilla de vacunación a los 12 meses. Es decir, si los padres ponen la de pago al bebé, que cubre más grupos de meningitis, ya no les administran la otra que cubre el Sergas. Este fármaco (Nimenrix) indicado para inmunizar a los bebés a partir de 6 semanas de edad, (al igual que Menveo, a partir de los 2 años) prevé frente a la enfermedad meningocócica invasiva causada por la Neisseria meningitis de los grupos A, C, W-135 e Y.

Tal y como confirma el presidente de la Sociedad de Pediatría de Galicia, José Ramón Fernández Lorenzo, la única dosis financiada en Galicia en este momento de esa vacuna es la de los 12 años. El vacunólogo y pediatra Federico Martinón profundiza en las razones: “Es gratis solo la dosis de los 12 años en España; esa es la estrategia nacional. Sin embargo, la vacunación de adolescentes para proteger a todas las edades, que está demostrado que funciona, llevará un tiempo, y por eso recomendamos que, se vacune también a los lactantes, mientras tanto”, alega. ¿Por qué? El experto explica: “Los pediatras recomendamos la protección directa a través de la vacunación. Vacunar a los adolescentes, que son el reservorio principal del meningococo, conseguirá pasados unos años que desaparezcan en todos los grupos de edad. Pero hasta que pasen esos años de vacunación mantenida de alta cobertura, el resto de los grupos y sobre todo el de los lactantes, está desprotegido. Por eso recomendamos la vacunación del lactante”.

Es importante comprender que no existe un único germen que cause las infecciones de las meninges. En lo que respecta al meningococo, por ejemplo, existen 12 serogrupos, cada uno con características que los diferencian. De ellos, cinco serogrupos son los que causan la mayoría de las meningitis: A, B, C, W, Y. En España, aproximadamente el 70% de los casos están causados por el meningococo B. No obstante, la vacuna Nimenrix ataca los cinco serogrupos.

Frente a los minoritarios pero persistentes movimientos antivacunas, la pandemia provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha recordado al mundo el importante papel que han jugado y juegan las vacunas en la salud pública.

Y una de las primeras que recomiendan es la prevención del rotavirus, que causa gastroenteritis –diarrea severa, vómitos, fiebre y deshidratación por– y que suele aconsejarse si va a la guardería. Es uno de los primeros tratamientos sin financiación que se aconseja en los primeros meses, a través de una solución que se administra por vía oral. El precio por dosis es de 93,66 euros para uno de los fármacos, llamado Rotarix –la vacunación completa asciende a 187,32 euros– y varía hasta los 69,50 euros para el RotaTeq –el coste de la vacunación completa se eleva 208,50–, por precisar de más dosis.

También aconsejan la vacuna contra la meningitis B, conocida como “Bexsero” y que no se encuentra financiada por el Ministerio de Sanidad, pero sí por algunas comunidades autónomas y cuyo coste es alrededor de 106 euros cada dosis. Una situación denunciada hace tiempo por la Asociación Española de Pediatría (AEP), que solicita que se incluya esta en el calendario vacunal a nivel nacional o que se financie al menos una parte para facilitar su acceso. La meningitis (el meningococo B es la responsable del 65% de los casos de meningitis en España) es una enfermedad poco frecuente pero que se manifiesta de forma agresiva y súbita. Entre un 5-10% de los pacientes fallece entre las primeras 24-48 horas según los datos de la AEP.

Así hasta cuatro fármacos no financiados por el Ministerio ni la Xunta, que son recomendados por muchos pediatras de centros de salud gallegos para los bebés menores de un año. Así, la lista va engrosando una cifra de hasta 543 euros, en caso de elegir ponerle al recién nacido todas las vacunas ‘recomendadas’, también por las guías de la Asociación Española de Pediatría.

Las competencias en materia del calendario de vacunación están transferidas a Galicia aunque, cada año, el Comité Asesor de Vacunas (CAV) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) publica sus recomendaciones.