Los hosteleros prevén un “buen verano” con una ocupación de hasta el 80% en agosto

Mantendrán los precios y ven a Galicia bien situada para competir con otros mercados

Los hosteleros auguran “un buen verano” con una ocupación de hasta el 80 por ciento en agosto. Las Rías Baixas, la Mariña lucense, la Costa da Morte y la Ribeira Sacra serán los puntos fuertes de esta campaña turística. Eso sí, los precios no bajarán. El sector prefiere explotar el plus de Galicia como destino seguro y no entrar en una guerra de descuentos para captar visitantes.

La única nube que ensombrece el optimismo de los hosteleros es la orden del Ministerio de Sanidad que fija restricciones obligatorias para todas las comunidades en ocio nocturno y hostelería. “No se entiende que el Gobierno que estuvo desaparecido todo este tiempo, venga ahora a tocar las narices”, se queja el presidente del Clúster del Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal.

Así, señala que no ve “normal que Galicia tenga que retroceder en la desescalada cuando tiene menos incidencia de COVID que otras comunidades”. “No se entiende. Además las únicas restricciones que impone el Gobierno son en la hostelería. Es una vergüenza que nos vuelvan a señalar una vez más”, lamenta el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra (Feprohos), César Ballesteros.

El sector es consciente de que este verano todas las comunidades “van a pescar en el mismo caladero nacional” y reconocen que en la captación de turistas podría influir que hubiese comunidades con menos restricciones que otras en la hostelería, pero creen que Galicia está bien posicionada porque puede ofrecer naturaleza, actividades al aire libre y lugares menos masificados que en otras partes del territorio. Y hay otro punto a favor. “Estamos mejor que otros destinos de España como las islas que dependen más del turismo internacional”, explica Ballesteros.

El Clúster del Turismo tiene claro que apenas llegarán turistas extranjeros a la comunidad este verano y que su baza está en captar al viajero nacional.

La reactivación del sector ya ha empezado. Cesáreo Pardal explica que en Sanxenxo los hoteles están ya en este mes de junio al 60 por ciento de ocupación y solo está fallando Santiago a pesar del Xacobeo. “El comportamiento en la capital gallega es malo, solo están abiertos la mitad de los hoteles”, señala.

El presidente de los hosteleros de Pontevedra apunta, sin embargo, un factor que está frenando la llegada de más turistas durante este mes: la campaña de vacunación.

El incremento en la llegada de viajeros lo esperan una vez que termine el curso escolar, pero sobre todo a partir del 15 de julio, según matiza el presidente del Clúster del Turismo. “Julio no ha sido tradicionalmente bueno en la campaña estival gallega y este año pasará lo mismo, esperamos más gente para agosto e incluso septiembre”, aclara César Ballesteros.

La pandemia obligó a muchos hoteles a cerrar en los últimos meses. Ahora empiezan a reabrir progresivamente. El Clúster calcula que para agosto el 90 por ciento estarán operativos. Y, según sus previsiones en agosto se rozará el 100 por cien de ocupación en fines de semana y zonas concretas, aunque de media en Galicia esperan cubrir el 80 por ciento de las plazas hoteleras. Los hosteleros de Pontevedra tienen también “buenas expectativas” a tenor de un volumen de reservas “bastante alto”. Ballesteros cree que estará entre el 70 y el 80 por ciento de ocupación.

Los indicadores de la Xunta apuntan en la misma dirección. El área de estudios de Turismo de Galicia analiza cada semana la evolución de las reservas. “Continúa el buen ritmo y seguimos mejorando los datos”, recogen en su último informe correspondiente a la semana del 24 al 30 de mayo. Solo se está cancelando una de cada cinco reservas. Según señalan, el 82 por ciento de estas reservas se concentran en los meses de junio, julio y agosto.

Ya casi no quedan casas rurales disponibles

Aunque vuelva el turismo, la pandemia ha cambiado ciertos hábitos. Según explican los hosteleros, la gran mayoría de visitantes que esperan recibir este verano son nacionales y llegarán en coche. “Los que llegan a través de tren o avión son todavía pocos porque aún no se ha recuperado del todo la oferta de conexiones”, explica el presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra, César Ballesteros.

Además los viajeros buscan ahora sitios tranquillos, contacto con la naturaleza y espacios abiertos. Los destinos urbanos perderán atractivo, según vaticinan los hosteleros. De ahí, que una de las opciones más atractivas sean las casas de turismo rural, especialmente aquellas que se alquilan completas.

Según el Clúster del Turismo, el 95 por ciento de las casas rurales de alquiler completo están ya reservadas para el mes de agosto.

Los apartamentos turísticos están teniendo también gran acogida y en algunos puntos ya escasean, lo que ha hecho que suban los precios.

Aumentan los peregrinos

Y en pleno Xacobeo, la llegada de peregrinos todavía es escasa, pero aumenta cada día, La Xunta aseguró ayer que aprecia un incremento en el número de personas que hacen el Camino de Santiago durante las últimas semanas, una tendencia que confían en que se mantenga en los próximos meses apoyado sobre el turismo “de proximidad”, según explicó ayer el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, tras participar ayer en el I Congreso Mundial Xacobeo.