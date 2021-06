El Ministerio de Sanidad sigue adelante con su plan de desescalada, pese a la oposición de siete comunidades, donde vive la mayoría de la población. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el polémico acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud con un mensaje a las autonomías díscolas: “La presente declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía, con independencia del sentido de su voto” y remite a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para argumentar su afirmación.

La respuesta de la Xunta no se ha hecho esperar. El vicepresidente Alfonso Rueda anuncia que por el momento en Galicia no se aplicarán las nuevas restricciones, a la espera que la Asesoría Jurídica les diga si están obligados a acatar el acuerdo. Rechaza el nuevo plan porque “condena a todo un verano de restricciones sin sentido al sector de la hostelería y a los ciudadanos”.

Rueda también adelanta que el lunes se reunirá con los representantes del sector de la hostelería y el ocio nocturno para analizar la nueva situación. Para el próximo fin de semana pubs y discotecas iban a realizar una prueba de su reapertura, pero si hay que cumplir las nuevas limitaciones, habrá que modificar las condiciones de realización del test.

La Xunta espera tener a comienzos de la próxima semana el dictamen de sus letrados para saber si deben cumplir el acuerdo de desescalada para el verano. “Mientras seguiremos con nuestra hoja de ruta”, aseguró Rueda.

El vicepresidente señaló las dos principales fricciones con el plan de Carolina Darias: que las medidas sean para todo el verano, sin posibilidad de flexibilizar las restricciones si la situación epidemiológica mejora, y que estás medidas sean tan restrictivas.

Con el plan del Gobierno, el ocio nocturno está condenado a abrir todo el verano solo hasta las tres de la madrugada y con el aforo interior al 50% y solo para tomar algo. Y la hostelería, que ahora en Galicia puede abrir hasta la una de la madrugada, solo podrá ampliar su aforo del 50% al 60%.

Madrid, País Vasco y Andalucía ya han advertido de que no aplicarán el plan y Galicia estudia si puede no aplicarlo con sus servicios jurídicos. La Xunta tiene dudas de que un acuerdo no tomado por unanimidad y en el seno de la Consejo Interterritorial sea vinculante. El Gobierno de Feijóo rechaza el acuerdo porque pretende ir más allá y exige “abrir más la hostelería y la actividad social”.

En el BOE, el Ministerio aprovecha para defender su posición y el acuerdo que para Galicia y otras autonomías es demasiado restrictivo ante la buena situación epidemiológica. Sanidad admite “el mantenimiento de la evolución favorable observada en las últimas semanas, no obstante la población menor de 60 años todavía no está inmunizada contra este virus, y por lo tanto, se deben mantener medidas no farmacológicas para el control de la transmisión para toda la población, dirigiéndose especialmente a estos grupos más jóvenes, hasta que se consigan coberturas de vacunación adecuadas para la totalidad de la población diana”.

Insiste el departamento de Darias: “Aunque la evolución de la epidemia en los últimos meses sea favorable, la situación epidemiológica todavía dista de ser la deseable y el incremento de la circulación de personas… junto con las nuevas variantes podrían incidir en la capacidad de respuesta en caso de introducción del virus, entrañando mayores riesgos de repunte de los casos de COVID”.