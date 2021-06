Feijóo y González juntos: recetas a contracorriente (de sus partidos)

Mientras la política nacional discurre a golpe de protestas, manifestaciones, salidas de tono, descalificaciones constantes y continuas fricciones, Felipe González y Alberto Núnez Feijóo, en una conversación casi íntima cara a cara, recetan diálogo, “centralidad”, sosiego, consensos y debate sereno dentro de la divergencia, al mismo tiempo que reprueban la cada vez más presente “política del tuit”. O sea, que ambos apuestan por caminos diferentes a los que siguen sus respectivos partidos actualmente.

Su pronunciamiento por una forma distinta de hacer política tiene su origen en una serie de entrevistas –bajo el formato de podcast– promovidas por Felipe González que en esta ocasión ha invitado a Feijóo y este ha aceptado la oferta como “un honor y una oportunidad”. La idea de González es conversar, “buscar diálogos transversales”, con otras personalidades políticas sobre los grandes desafíos que tiene España en sanidad, desempleo, paro juvenil o recuperación del tejido productivo, pero apostando por la convivencia, el respeto y los acuerdos como la senda a seguir.

El expresidente del Gobierno no duda en reclamar incluso la conveniencia de editar pactos como los de La Moncloa o los constituyentes.

Voto socialista en 1982

Feijóo, que en el año 1982 votó al PSOE de Felipe González en las elecciones generales, comparte buena parte de la tesis del exdirigente socialista. Coincide con él en que ya no hay debate político. “La política del tuit ha venido a modificar la política de la reflexión, del diálogo y de las divergencias que a veces hay que tener. España necesita sosiego y sentarnos a conversar, porque llevamos ya años sin conversar”, suelta Feijóo en un momento de la entrevista.

Su conexión con González llega al extremo de que le dice que “lo importante de un político no es tener un proyecto de poder, sino un proyecto de país”, como lo tuvo el expresidente socialista durante la Transición, según reconoce el presidente gallego. La experiencia de Feijóo con González, aunque sea tendiendo puentes con un exdirigente del PSOE que no pasa por su mejor momento en el partido, contrasta con la actitud beligerante y también de abuso del tuit de Pablo Casado e Isabel Ayuso, que han hecho de su agresiva oposición al PSOE el eje de su acción política, no dudando en ponerse al lado de los ultraderechistas de Vox cuando les sea conveniente, partido al que precisamente Feijóo no quiere ver ni en pintura.

Congreso del PPdeG

Precisamente ayer, la presidenta del comité organizador del congreso del PPdeG, Pepa Pardo, anunció que el partido buscará reforzar su “centralidad valiente” y su “feminismo real” en el 17º cónclave autonómico del partido, en el que Feijóo, revalidará su liderazgo al frente de la formación. El congreso se celebrará en Pontevedra el 16 y 17 de julio, cuando se cumple un año de la cuarta mayoría absoluta de Feijóo en las elecciones gallegas.

"Las ideas y propuestas en las que se centrará el congreso tienen que funcionar para que el partido sirva a Galicia hoy y lo preparen para servirlo mañana", explicó Pardo. Un ideario con el que, como señaló la dirigente del comité, representarán una alternativa de centro-derecha, "una respuesta efectiva, sensata y valiente frente a las fórmulas mágicas de los populistas".

Dado que el comité organizador está formado por ocho mujeres, Pepa Pardo reivindicó el carácter feminista del Partido Popular, "que hace un feminismo real y no de pancarta o con puestos elegidos a dedo".

"No se nos ha encomendado este trabajo por lo que digan nuestros carnés de identidad o por nuestro género, sino por nuestra capacidad profesional", resaltó Pardo, que añadió además que no se sienten representadas por ese feminismo "más preocupado por el lenguaje que por la igualdad real" y en el que "los machos alfa escogen a sus sucesoras a dedo".