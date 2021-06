Los farmacéuticos de Pontevedra, citados a las urnas inmersos en un conflicto judicial

La cita electoral llega después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo de Pontevedra anulase las elecciones de 2018 y de que una sentencia conocida a mediados de abril del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmase la anulación de los comicios por “irregularidades en el voto por correo”, como explicó en su momento el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado, al entender que “la transparencia exigible no se ha respetado”. El TSXG ordenaba repetir los comicios en un máximo de dos meses desde que la sentencia sea firme.

Alba Soutelo explica, no obstante, que “las elecciones celebradas el 21 de enero de 2018 no están anuladas debido a que la sentencia del TSXG no es firme al estar recurrida ante el Supremo por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos”. “El Colegio no la ha recurrido porque los miembros de la junta de gobierno consideramos que por la estabilidad del colegio debíamos adelantar la convocatoria de elecciones, haciendo uso de la facultad que los estatutos nos confieren”, indica la presidenta en funciones. Añade que la sentencia “se basa fundamentalmente en una diferencia de interpretación de la palabra “mensajería” y defiende que “el proceso transcurrió con todas las garantías”.

El rival de Soutelo y su equipo en los comicios es la candidatura liderada por José Vázquez, quien ahora da un paso al frente tras concurrir en 2018 como vicepresidente en la candidatura de Gerardo Santamarta: “Es nuestra obligación defender a los muchos colegiados y colegiadas que ya en aquel momento manifestaron su intención de dar un impulso al COFPO”. Explica que las dos listas rivales de Soutelo en 2018 entendieron que tenían “un propósito común”, el “dar entrada en la junta de gobierno del colegio a personas competentes con excelente formación sanitaria, experiencia en dirección de organizaciones y gran conocimiento de la función pública que permitiesen sacar a los profesionales farmacéuticos de la situación de desencanto con el Colegio en la que se encuentran”.

Candidatura de José Vázquez

Indica que el lema de su campaña es “honestidad, transparencia y gestión” y sobre esos “principios” quieren actuar. Así, desgrana que apuestan por “una dirección y gestión profesional del COFPO”, “transparencia de la gestión” y “procesos de contratación claros y profesionales”. “Nuestro objetivo”, dice, “es conseguir que el colegio se abra a todos los colegiados”.

Respecto al proceso electoral, explica que hay dos sentencias “que concluyen que en el proceso anterior no se actuó con la transparencia exigible” y señala que tiene “la esperanza” de que “ahora sí la haya”. “Aun así, creo que hubiese sido preferible que la votación se celebrase en ambas sedes (Vigo y Pontevedra) y que el voto por correo se hubiese realizado mediante un convenio con Correos para facilitar su ejercicio. De esta forma es probable que la participación hubiese aumentado y serían dos aspectos positivos para recuperar la imagen de la institución”, argumenta.

Candidatura de Alba Soutelo

Soutelo indica que “esta vez la mesa electoral ha sido muy estricta con las normas” y defiende que el Colegio “es puntero en transparencia”. Respecto a los retos que se propone junto a un equipo “sin fisuras” explica que toca, entre otros, “seguir avanzando en la transformación digital del Colegio”, aunque el “mayor” desafío es “implantar” en la farmacia “una cartera de servicios remunerados”. Los de su mandato asegura que los cumplió o está a punto: “la digitalización del Colegio, la plataforma de formación on line y la concertación con la Consellería de Sanidade del primer servicio profesional farmacéutico remunerado”, en alusión a las dosis personalizadas.