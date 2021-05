Año I del ingreso mínimo: un tercio de los hogares previstos

A menos de un mes del primer aniversario de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital (IMV), los problemas burocráticos, la alta demanda y los cambios de criterio sobre los requisitos han minado su efectividad hasta el punto de que solo cobran esa ayuda un tercio de los hogares gallegos previstos inicialmente. A mediados de junio del año pasado, el Gobierno central estimaba que podrían recibir esa renta para familias con pocos recursos (garantizando entre 5.500 y 12.000 euros anuales) unos 39.500 hogares en la comunidad. Actualmente, solo cobran el cheque de 443 euros de media 13.224, en los que viven 32.213 personas.

El “colapso administrativo” denunciado por las entidades sociales ha generado tensión entre el sector poblacional más castigado por la crisis desencadenada por el COVID, causando situaciones que para muchos son incomprensibles. Es el caso de Uilkyn, residente en Santiago. El pasado enero, acudió a la oficina de la asociación Plataforma polo Emprego con su hermana para que le ayudasen a solicitar el IMV. A ella le concedieron la ayuda. A él no.

“Somos cinco en mi casa: mi esposa, que cobra 600 euros y está en ERTE, y nuestros tres hijos. A mi hermana le pagan, pero a mí ni siquiera me han respondido”, comenta Uilky, que vive en Santiago y rehúsa ser fotografiado. “Ahora tengo un trabajo temporal, pero si en enero tenía derecho al ingreso mínimo me deberían de pagar esos meses hasta que me contrataron”, añade.

Para solicitar la ayuda, solo tuvo que presentar una declaración jurada sobre ingresos y en la Plataforma polo Emprego le ayudaron con la tramitación telemática. “Con lo de mi mujer apenas nos llega. Voy a pedir comida a entidades, como Cáritas”, reconoce Uilkyn.

El IMV fue una de las banderas del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que la ensalzaron como un hito pese ser muy similar a las rentas de inclusión autonómicas, caso de la Risga en Galicia.

El Gobierno central matiza sus previsiones, realizadas el 16 de junio pasado por el entonces delegado en Galicia, Javier Losada. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, también aseguró que el IMV llegaría a 850 hogares y 2,3 millones de personas. Con los últimos datos del Ministerio de Inclusión, se benefician 260.206 familias y 682.808 personas.

“Son unos cálculos que se hicieron al principio y que respondían al despliegue completo de la prestación. De momento, no ha cumplido el año y, como se está realizando una evaluación constante, ya se han tomado medidas para mejorar la tramitación y facilitarla y así se seguirá haciendo”, exponen desde el Ministerio de Seguridad Social.

Entidades sociales

Miguel Fernández, de la Plataforma polo Emprego y Cáritas, alerta de que “los retrasos pueden acabar convirtiendo el ingreso mínimo en una ayuda ineficaz” al llegar demasiado tarde para evitar ruinas familiares. “La Seguridad Social no previó los problemas de gestión que iban a producirse con el personal que tenía. No es viable asumir una nueva tarea como tramitar el IMV con los mismos trabajadores que tenían y que ya contaban con tareas asignadas”, expone. También destaca entre los déficits los vaivenes en los requisitos. “Al principio se pedía la renta de 2019, pero muchas personas habían cobrado ese año su sueldo y era en 2020 cuando no tenían ingresos. Además, se pedía un certificado de empadronamiento que luego, en realidad, era un certificado de convivencia histórico. Además, hubo problemas para entregar documentación. Nosotros llegamos a recomendar enviarlos por correo certificado”, añade.

Opinión similar muestra Eloína Ingerto, coordinadora de la Rede Galega contra a Pobreza, que apunta los “más de diez cambios en los requisitos” como agravante del colapso. “Esa inseguridad al modificar criterios, como el de la renta, que pasó de ser la de 2019 a la actual, hizo que mucha gente se mantuviese con la Risga y no solicitase el IMV”, expone. “El objetivo de alcanzar los 40.000 hogares nos parecía demasiado ambicioso teniendo en cuenta la falta de coordinación previa con las comunidades”, añade Ingerto.