¿Cómo serán las oposiciones del futuro?

El actual modelo de oposiciones tiene sus días contados. Se ha quedado obsoleto y ya no se adapta a las necesidades de una administración moderna. De ahí que el Ministerio de Política Territorial, que dirige Miquel Iceta, lance una reforma a fondo de los procesos selectivos del Estado, que podría extenderse al resto de administraciones tanto autonómicas como locales. Se trata de reducir la duración de las OPEs ya que ahora pueden transcurrir hasta dos años desde que se convocan hasta que el aspirante toma posesión de su puesto. Se simplificarán las oposiciones: los candidatos tendrán que superar dos pruebas en vez de tres. Además los exámenes no se basarán tanto en el conocimiento teórico-memorístico sino que, por el contrario, primará más la práctica. En el plazo de un mes este plan será trasladado al resto de administraciones en la Comisión de Coordinación de Empleo Público. Aunque su plena efectividad no llegará hasta 2025, la idea es “ir acercándolo desde ya”, según Iceta.