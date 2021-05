El desabastecimiento de medicamentos que las farmacias y hospitales viven desde hace años persiste en plena pandemia. La Agencia Española de Medicamento informaba ayer de que había problemas de suministro con 443 productos –en ocasiones es un mismo fármaco pero en diferentes presentaciones–, pero se trata de una lista viva en la que cada día entran y salen nuevos medicamentos: el martes eran 446 las alertas notificadas y el lunes 438. Entre los medicamentos que faltan ahora mismo en las boticas hay desde analgésicos como el Ibuprofeno de 400mg, ansiolíticos como el Trankimazin, fármacos para la osteoporosis, el azhéimer o ciertos tumores como Osteum y Donepezilo Pensa y Vepesid, respectivamente, o incluso algunos muy ligados a la pandemia como tratamientos para la neumonía o sedantes utilizados en la UCI cuando se entuba a los pacientes. “La cifra de medicamentos afectados depende del día, pero esto es un problema que se ha cronificado”, alerta Paula Briones, miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (Cofc), que reconoce que la actual crisis sanitaria “no ha afectado” al suministro ya que los problemas se arrastran desde hace años.

Fue en octubre de 2018 cuando el sector dio la voz de alarma porque si hasta entonces era algo puntual que un laboratorio no enviase los medicamentos solicitados, la situación ahora se había normalizado y afectaba cada vez a más presentaciones de fármacos. Desde entonces, cada semana hay déficit de cientos de medicamentos –la cifra llegó a superar los 600– y aunque algunos vuelven a las estanterías de las boticas en cuestión de semanas, otros tardan meses. En la web de la Agencia Española del Medicamento, donde notifican cada día los fármacos afectados, hay algunos que no se prevé que vuelven a suministrarse hasta el próximo año. Es el caso de Climen, uno los tratamientos hormonales de sustitución que utilizan las personas transgénero –se estima que habrá problemas de abastecimiento hasta enero de 2022 – o de Donepezilo Pensa, dirigido a pacientes con alzhéimer en fase leve, que no se cuenta con él hasta el próximo mes de marzo.

¿Y qué ocurre si justo el medicamento que el médico me ha recetado es uno de los que faltan? Los farmacéuticos lanzan un mensaje de tranquilidad ya en la mayoría de los casos hay un fármaco similar –mismo principio activo y administración– y es el propio farmacéutico quien cambia uno por otro sin más trámites. “Eso es posible siempre que el médico haya prescrito solo por principio activo, si ha puesto una marca comercial, lo normal es que el paciente vuelva a su médico para que sea él quien le cambie el tratamiento”, explica Paula Briones. “Por ello desde el Colegio hemos pedido un canal, una vía de urgencia para resolver sin esperas estos problemas puntuales que pueden producirse”, sostiene esta farmacéutica.

Pero todavía hay un peor escenario: cuando no hay un medicamento, pero además no hay sustituto posible y el médico no puede modificarle el tratamiento. En esos casos, desde el Ministerio de Sanidad se puede solicitar a países del extranjero donde no haya problemas de suministro.