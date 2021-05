Experiencias para devolver la vida a áreas despobladas

No hay recetas mágicas, ni sencillas, para devolver la vida a los pueblos que van languideciendo conforme sus habitantes mueren o se desplazan a otros lugares en busca de mejores opciones laborales o condiciones de vida. El 42% de los ayuntamientos españoles –41 de ellos en Galicia– está en riesgo de desaparecer si no revierte una dinámica demográfica que lleva a la despoblación a 3.403 municipios, según el diagnóstico que acaba de hacer el Banco de España. La entidad no profundiza –por ser un problema demasiado complejo y poliédrico– en las medidas que se deben tomar para mitigar la dimensión de la España vaciada; tan solo hace una aproximación y cita tres experiencias internacionales, en Escocia, Japón e Italia, a las que convendría mirar para tomarlas como referencia, no para copiar directamente, ya que habría que adaptarlas a la idiosincrasia española.