La mochila digital se extiende. La Xunta pretendía que el número de alumnos acogidos al programa de libro electrónico de la comunidad, E-Dixgal, este año 34.000, se duplicase el próximo curso y muchos colegios quieren unirse: un total de 81 centros estrenarán la experiencia, bien en primaria o bien en secundaria, según explican desde la Consellería de Educación, mientras otros 139 ya iniciados en la ESO se deciden a dar un salto y extender ese sistema también a 3º, a 4º o, en su mayoría, a ambos. En total, serían 551 los colegios anotados.

La posibilidad de incluir todos los cursos de secundaria en la oferta de E-Dixgal es la principal novedad en el proyecto para el curso que viene. Hasta ahora, el modelo solo se aplicaba a 5º y 6º de Primaria y a 1º y 2º de ESO y la Xunta ha encargado los materiales didácticos para que sea posible incorporar 3º y 4º. Esa ampliación estaba disponible “de forma automática” para los centros que ya cuentan con libro digital en esta etapa “y que en un curso doblarán el número de alumnos beneficiados”, alegó en su momento el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

No obstante, tenían que quererlo así y ha habido centros que han decidido no incrementar la presencia de E-Dixgal en sus aulas. En total, según la resolución de la Consellería, son 22 los institutos que han dicho no, entre ellos en Vigo el IES República Oriental do Uruguai y el CPR Plurilingüe San Blas, de Vista Alegre, pero también el IES Gonzalo Torrente Ballester, en Pontevedra, que ha preferido mantener el formato en el que los niños trabajan con el portátil en 1º y 2º de ESO.

Aunque no tenían por qué justificar su negativa, el claustro del IES Gonzalo Torrente Ballester, por ejemplo, le ha trasladado a la consellería en torno a una treintena de motivos para no ampliar, según explica su director, Henrique Egea, desde razones “pedagógicas”, porque entienden que en 3º y 4º de ESO va a “entorpecer” o “limitar” el desarrollo de ciertas habilidades motrices y el trabajo “centrado” o llevar “mucho a la concreción”, a la “propia salud” de los chicos: “Pasan muchas horas ya con los móviles y consideramos que no es bueno añadir más horas de pantalla”. Además entienden que a veces supone “un gasto” más para las familias, porque “estudiar en la pantalla es incómodo” y “no hay la posibilidad de subrayar” y “acaban imprimiendo” muchas partes.

Asimismo, señalan, entre otras razones, que la inmersión en 3º y 4º de golpe en E-Dixgal resultaría “acelerada” y creen que se precisaría personal para la parte técnica que supone gestionar unos 400 ordenadores, porque ya ahora, dice Egea, hay tres o cuatro incidencias diarias y se duplicarían. “Valoramos mucho que se quiera dar un ordenador a cada alumno, nos parece muy igualador, pero quizás habría que hacerlo de otra forma”, apunta, porque esta tiene “defectos”, como que la wifi, por ejemplo, no soporte a 60 alumnos enganchados a la vez.

No es la primera vez que centros renuncian a E-Dixgal, pero, al menos ateniéndose al historial de resoluciones, hay que remitirse hasta el primer año de su implantación, 2014/2015, para encontrar dos casos.