‘Decanos’ de los interinos

El médico de familia gallego Francisco Lueiro trabaja a sus 62 años en los centros de salud de Teixeiro y Curtis (A Coruña) desde hace la friolera de 27 años. Acumula nueve trienios, luego de aprobar una OPE y quedarse sin plaza. Es todo un ‘decano’ de los interinos, que peina canas. Y solo se ha vuelto a presentar a tres oposiciones más, “por dignidad” –alega– “ya que solo benefician a los MIR y no consolidan empleo”, valora.

Con oposición aprobada y en precario: suman hasta 40 contratos

“No nos reconocen en el baremo la experiencia profesional. Como puedes comprender, es como si a alguien que aprobó el carnet de conducir le obligan a examinarse cada año”, argumenta el doctor, que cobra hasta mil euros menos al mes que un empleado con plaza. Este médico gallego, portavoz de la Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) es defensor de la ‘fijeza’; un concepto que corre como la pólvora en redes sociales tras los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

“Que los puestos ocupados por interinos pasen a ser fijos y que se establezca la fijeza como sanción a la Administración, por favorecer la temporalidad” Francisco Lueiro - Médico de familia (27 años)

En Galicia, asegura que la tasa de temporalidad en sanidad podría rondar entre el 20 y 30%. “Nunca dan el dato de médicos interinos contratados en el Sergas”.

“Tengo 62 años y llevo 27 como médico de familia sin plaza” Francisco Lueiro - Médico de familia (27 años)

Prácticamente recién incorporado al cargo, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, anunció poner orden en una plantilla de interinos, que supera los 563.500 efectivos en España –y una buena parte de ellos en fraude de ley, con contratos prorrogados durante años– y con un trabajo ‘de funcionario’, pese a suspender el examen de oposición. Educación y Sanidad son tradicionalmente las áreas con más interinos en Galicia, donde solo en la Xunta podrían ascender a 24.000, de los que unos 17.000 deberán ser ‘estabilizados’ en los próximos años.

Ayer, y ante el temor de que el Gobierno intente “exterminar” a los trabajadores temporales con procesos de estabilización “o que envíen al paro a miles de ellos”, la Plataforma de Traballadores Públicos Temporais en Fraude de Lei se movilizó con una caravana de coches por las calles de Santiago –y otras 30 ciudades– para exigir una reunión urgente con el ministro Iceta, al tiempo que amenazan con ir a la huelga. El próximo día 22 convocan otra movilización en Madrid.

🧨🧨🧨📢📢📢📢🧨🧨🧨



👉🏻La Coordinadora de Interinos informa a Von der Leyen que el Plan de Recuperación del Gobierno carece de medidas para frenar la temporalidad



⁦@miqueliceta⁩ ⁦@NadiaCalvino⁩ #SanchezNosDejaAtras ⁦@Confilegal⁩ https://t.co/yzyr3y2vHD — Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (@ceppt2021) 4 de mayo de 2021

Precisamente, esa serie de negociaciones buscan acabar con situaciones como la de Francisco Lueiro, a punto de jubilarse y que entró en el Sergas como interino hace casi treinta años. Lueiro propone unas oposiciones para consolidar puestos de trabajo, cuya experiencia ya existe en Galicia (en 2002).

“En noviembre cumplo 17 años ‘dentro’ de la Administración y 40 contratos” Enrique Carmona - Profesor de Historia

No es inusual encontrarse en diferentes departamentos con interinos con 10, 20 o 30 años trabajando para la Administración, con prórrogas de sus contratos. Es el caso del profesor de Historia de Pontevedra, pero que trabaja en un centro de Secundaria en Cambados, Enrique Carmona: “Hoy [por ayer] cumplo mi quinto trienio como profesor oficialmente, aunque lo hice hace un par de meses... Además de ese “error” administrativo, al principio nos despedían en verano para ahorrarse ese dinero, por eso llevo menos tiempo del que realmente cumplo en noviembre: 17 años ‘dentro’ de la administración”, relata. Él aprobó “sin plaza” en 2007, 2008 y 2010. “Desde hace unos años el porcentaje de interinos que aprueba estas oposiciones es muy bajo, no hay cifras oficiales, habría que mirar uno por uno pero si digo que es el 10% estoy exagerando”, indica el profesor.

En cuanto a las últimas oposiciones convocadas, Carmona asegura: “Lo que se vende es que eran plazas de “estabilización” pero eran (y son) oposiciones memorísticas en las que una persona que está trabajando y ya no tiene 25 años no puede rendir en las mismas condiciones, más aún si las oposiciones son durante las últimas semanas del curso entre exámenes y evaluaciones que es cuando más lío hay en los institutos”, argumenta. “Entiendo que el ministro Iceta tiene un trabajo complicado, la queja de los opositores ‘libres’ es que ellos estudian y tienen que tener derecho a aprobar. Tienen toda la razón, lo que pasa es que ven a los interinos que llevan de 3 a 25 años como enemigos cuando no lo son: las plazas que están ocupadas por interinos muy posiblemente serían suyas en propiedad si la administración hubiera convocado las que eran necesarias en su día”, valora el docente. “Cada año salen plazas nuevas por jubilaciones y con esa oferta hay sitio para todos sin perjudicar a nadie y sin costar ni un euro al Estado”, valora. Muchos, como es su caso, recurren a la justicia para reclamar.

“Cuando entré, congelaron las OPE; ahora tengo dependientes a mi cargo” Isolina Salgado - Profesora galego

También desde el sector de la docencia habla la profesora interina de gallego del Instituto Xelmírez de Santiago, Isolina Salgado Basoa, asentada en Santiago y que lleva 15 años trabajando como interina o sustituta, de 2008 a 2010 y luego en 2013. “Daba igual ser sustituta o interina con la única diferencia de que al sustituto en verano le cortaban el grifo y no cobraba”, explica. La primera oposición a la que fue para Secundaria le pilló justo después de dar a luz. Luego, no hubo proceso selectivo durante más de un lustro... y ahora que hay OPE’s, tiene personas dependientes a su cargo. “No me da la vida para preparar una oposición”, resume. Sin embargo, Isolina está a favor de una oposición abierta a todos.

La temporalidad de empleados públicos, enquistada sobre todo en las administraciones autonómicas, es uno de los problemas graves a los que se enfrenta la Función Pública. Se prevé, además, un aluvión de jubilaciones de los incorporados a finales de los años 70: hasta 330.000 empleados de administraciones que se irán en España en 5 años. El TJUE se ha pronunciado en varias ocasiones, confirmando que contratar personal temporal con duración inusualmente larga es una práctica ilegal.