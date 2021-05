“El PP lleva tiempo subiendo. Los ciudadanos han percibido que las cosas pueden cambiar”

–¿Trabaja el PP en el escenario de un adelanto electoral para el otoño, ya con la inmunidad de grupo, o cree que, dado el resultado de las elecciones de Madrid, Sánchez intentará terminar la legislatura?

–Ha habido un voto de rechazo al modelo de hacer política del señor Sánchez. Han ganado esos votantes que venían de todas las opciones políticas, como se ha visto, y que querían un modo de hacer política diferente a lo que ha hecho Sánchez. Ha sido un malísimo gestor de la crisis, primero sanitaria y luego social y económica del país, y por lo tanto el castigo fundamental de los electores ha sido un voto contra Sánchez y contra las políticas del Gobierno de España.

–¿La retirada de Pablo Iglesias condicionará el futuro del Gobierno?

–Iglesias pensó que yéndose del Gobierno y dando ese paso al frente lograría lo que no ha logrado, ha tenido el rechazo por parte de los españoles. No ha sido capaz ni de ir a una residencia de mayores y no ha gestionado las competencias que le correspondían. La presidenta de la comunidad de Madrid dijo aquello de “los españoles me deben una...”. Esto ha sido en clave de modelo de gestión, el modelo de Isabel Díaz Ayuso y el de Alberto Núñez Feijóo, y cómo se hacen las cosas en el PP, respetando esa libertad individual frente a lo que han hecho ellos. Quisieron hacer una confrontación con el PP y la han perdido. Frente al enfrentamiento permanente, lo que han valorado los electores es que les resuelvan los problemas.

"Lo que veo en Ayuso y Feijóo es el modelo del PP de política que se preocupa de los problemas de la gente"

–Si Ayuso es “puro PP”, como ha dicho Pablo Casado esta semana, ¿qué es Alberto Núñez Feijóo, que marcó distancias con las medidas tomadas por Ayuso varias veces durante la pandemia? ¿Qué grado de pureza del PP representa Feijóo?

–Nosotros tenemos orgullo de ambos. Han demostrado que a pesar de la pandemia se pueden hacer las cosas bien y salir adelante sin ayuda. Se han echado la pandemia a los hombros porque el Gobierno se ha quitado de en medio. Primero, llegando tarde, mal y a rastras, porque cuando ya se había dicho desde finales de enero que había un virus altamente contagioso y que había que tomar medidas, el Gobierno de España no lo hizo. Realizaron una desescalada que pasó del todo a la nada, dejaron a su suerte a las comunidades autónomas... Lo que veo en Ayuso y Feijóo es el modelo del PP de hacer política que se preocupa de los problemas reales de la gente.

"Felipe González, que creo que no está afiliado al PP, ha dicho que esto no ha sido solo Madrid"

–Algunos electores madrileños han avisado que han votado a Isabel Díaz Ayuso pero que no votarían a Casado. De la misma forma que se dice que ha habido votos prestados de antiguos votantes de Cs, también los ha habido de quienes rechazan a Casado y al PP de Rajoy.

–Ha ganado Isabel Díaz Ayuso, ha ganado Casado, ha ganado Núñez Feijóo... Ha ganado el PP, pero sobre todo han ganado los ciudadanos, porque son ellos los que han decidido qué modelo quieren de gestión en sus ciudades y en sus pueblos. Detrás de la palabra “libertad” hay muchas cosas: el dejar que las personas puedan salir adelante, y hay gente del Gobierno de España que ha pretendido de forma permanente ir contra las comunidades autónomas.

En todo momento el PP ha arropado esas políticas. Las encuestas dicen que el PP va por delante del PSOE. Es muy complicado estar en la oposición, pero cuando se hacen las cosas bien los ciudadanos lo acaban notando. Y de lo que están en contra es de un Gobierno socialcomunista, de los socios independentistas y Bildu. Los ciudadanos quieren estabilidad y por eso hay un punto de inflexión. Aunque algunos de ellos se empeñen en decir “lo que pasa en Madrid se queda en Madrid”, Felipe González, que creo que no está afiliado al PP, ha dicho que esto no ha sido solo Madrid.

–Quizá el PP vea un cambio de tendencia en base a las encuestas y considere oportuno convocar elecciones anticipadas en Andalucía para aprovechar el momento y ganarle otro asalto a Sánchez.

–El Partido Popular lleva tiempo subiendo. Los ciudadanos han percibido que las cosas pueden cambiar. El presidente del Gobierno entró de lleno en la campaña y hubo un momento que le iba tan mal en las encuestas que decidió salir, pero el que ha querido confrontar con la presidenta Ayuso ha sido el señor Sánchez.

“Estamos en contra del peaje en las autovías porque a quien más afectará es a los trabajadores”

–Se ha anunciado el peaje en las autovías y otras carreteras para 2024. ¿Realmente hay margen para prescindir de esta medida y bajar impuestos o las arcas están vacías?

–Estamos en contra del pago por uso. España tiene un transporte de mercancías fundamentalmente por carretera y desde luego a quien más va a afectar es a los trabajadores y a las clases medias y trabajadoras. Es más, cuando hemos gobernado no pusimos el peaje. Yo era ministra de Fomento y mi decisión fue que no, porque entiendo que es injusto para quien tiene menos poder adquisitivo. El coche no es un elemento de lujo, se utiliza para ir a trabajar. Solo faltaba que aquellos que decían “no a los peajes” digan ahora sí a tarificar todas las autovías.

Sánchez y Montero han hecho de la mentira su modo de vida. Le dijeron a los españoles que no les iban a subir los impuestos, ahí está la hemeroteca. En el plan que mandan a Bruselas está el impuesto de patrimonio, cuando Bruselas dice que hay que eliminar patrimonio. La eliminación de la declaración de IRPF por tributación conjunta es un auténtico despropósito...

"Sánchez y Montero han hecho de la mentira su modo de vida"

–Una errata, según la ministra de Economía, Nadia Calviño.

–Que baje Dios y lo vea si esto es una errata. El diésel de uso doméstico, los billetes aéreos, un sector clave para el turismo; el impuesto de circulación, las primas de los seguros... El Gobierno quiere salir de la crisis de forma opuesta a lo que ha hecho Italia o Alemania. Si queremos reactivar la economía hay que ir por otro camino, que no es acribillar a los españoles a impuestos, sino todo a lo contrario, bajándolos.

“Todo indica que se hará un uso partidista de los fondos europeos”

–¿Desde el PP temen que el reparto de los fondos europeos del Plan de Recuperación esté determinado por los socios independentistas del Gobierno?

–Para el Plan de Recuperación y Resiliencia lo que pedimos es que hubiera una oficina independiente de evaluación de proyectos para hacer el seguimiento de estos primeros 70.000 millones. Conocemos las medidas después de las elecciones de Madrid, ¡qué casualidad! Los fondos tienen que ir a los proyectos que generen economía, riqueza y empleo, que lleguen a todo el tejido productivo del país. Sánchez, sin encomendarse a nadie, anuncia un proyecto cuando va a una comunidad autónoma. Todo indica que se va a hacer un uso partidista de estos fondos, lo cual sería un desastre.

“Este Gobierno, en materia sanitaria, ni hace ni deja hacer”

–El Tribunal Superior del País Vasco, que es de las comunidades que peor están epidemiológicamente, ha rechazado el toque de queda, y los tribunales de la Comunidad Valenciana y Baleares, que están mejor, lo han aceptado. No se entiende muy bien.

–Hemos tenido un Gobierno que llegó tarde, que no asumió que es la primera autoridad sanitaria y pasó sus responsabilidades a las comunidades autónomas, hizo una desescalada no adecuada, llegó tarde a la segunda y tercera ola y se ha escudado siempre en Bruselas y en las comunidades. Hemos tenido 17 escaladas y desescaladas, 17 planes de Navidad y vacunación... Y ahora le pasa su responsabilidad a otro de los poderes del Estado. Lo que genera es caos. No pasa en ningún país de Europa. Presentamos una reforma de la ley 3/86 de Medidas de Salud Pública y votaron en contra. La ley de Feijóo se la llevaron al Constitucional. Este Gobierno, en materia sanitaria, ni hace ni deja hacer.

–¿El triunfo de Ayuso en Madrid propiciará que las comunidades gobernadas por el PP se acerquen a su forma de gestionar la pandemia, con medidas más laxas en cuanto a negocios y hostelería?

–Las comunidades gobernadas por el PP han tomado medidas acordes con lo que le decían sus comités científicos. Galicia compró bien cuando el Gobierno demostró que no sabía comprar. Madrid supo comprar bien. Galicia hizo test todos los que pudo, y Madrid, y también Andalucía y Castilla y León. Es una vergüenza que el Gobierno haya gestionado la pandemia con criterios políticos. Actuaban en Madrid, pero no en Navarra, con los mismos datos de incidencia. El acuerdo con las farmacias se hizo primero en Galicia y en Madrid. Las cifras de Galicia y de Madrid denotan buena gestión.

–El 29 de abril lamentaba que la cuarentena para detener la variante india [B.1.617] no incluyese a los puertos. Y pocos días después se declararon casos de esta variante en los puertos de Vigo, Bilbao y Valencia.

–No tenía una bola de cristal, pero me tocó gestionar el SARS en 2003 y cerré la valla con Gibraltar, donde había un barco con dos personas afectadas. Sé cómo se comporta un virus, porque soy de esa profesión. Nos dijeron que la variante británica iba a ser simbólica y tenemos el 90%. Lo que más me extraña es que sean capaces de asegurar cosas que no controlan. O tienen intención de mentir o mucha cara dura. Hemos tenido el peor Gobierno en materia sanitaria en el peor momento.

–Se han contagiado más de 130.000 profesionales sanitarios. Usted lo recuerda constantemente las cifras en Twitter. ¿Por qué?

–Somos uno de los países del mundo que hemos tenido más sanitarios contagiados. La gente no tenía ni mascarillas, por un Gobierno que compró tarde y mal, y material falso. Muchos sanitarios han enfermado o muerto, y eso ha tensionado el sistema sanitario. He reclamado que se considere enfermedad profesional. Merecen ser reconocidos desde el punto de vista económico.

–Existía un plan nacional ante una pandemia de gripe al menos desde 2006. ¿Se podía haber aplicado, al menos en parte, para el COVID-19?.

–Había un plan de pandemias. La primera alerta fue el 31 de enero. En Italia los muertos eran por cientos, y en España, por decisión política, se tardó en tomar medidas. No tengo que recordar lo que pasó el 8 de marzo, cuando estábamos infectados un montón de ciudadanos.

–Usted fue a los actos del 8M, o al menos dijo que iba a acudir.

–Me puse enferma el 7 de marzo. Tuve cinco actos del Día de la Mujer previos a ese momento y ya llevaba días tomando precauciones. El colmo fue que el Gobierno no consideraba necesario el uso de las mascarillas.

“Esto que han llamado cogobernanza es desgobernanza”

–¿Cuándo dirigió el Ministerio de Sanidad tuvo la impresión de que estaba vaciado de competencias y presupuesto?

–Es justo todo lo contrario, y se ha demostrado en la pandemia. El Ministerio de Sanidad es la máxima autoridad sanitaria del país. Siendo ministra de Sanidad aprobamos cinco leyes. Es un ministerio importante por las competencias que le atribuye la Constitución. Esto que han llamado “cogobernanza” es “desgobernanza”, y de ahí que tengamos 17 respuestas ante los mismos problemas.