Dos de cada diez alumnos urbanos de Secundaria están en riesgo de 'desenganche escolar'

Algo tan sencillo como participar en un mural que decorará ‘su’ instituto contribuye a frenar el riesgo de abandono escolar temprano entre los adolescentes. ¿Por qué? Los indicadores que vinculan a los alumnos que no se sienten orgullosos o implicados con el centro y el fracaso educativo están íntimamente ligados. Dos de cada diez alumnos de Secundaria que estudian en una ciudad mediana se sienten desvinculados de la instititución académica o no se sienten orgullosos de su pertenencia a ese ‘segundo hogar’, en el que pasan una jornada diaria a veces más extensa que en su casa. Así lo apunta una investigación realizada por la profesora de Ciencias da Educación e do Deporte, Isabel Fernández-Menor, y la catedrática de la Universidad de Vigo, Ángeles Parrilla Latas y financiada a través del proyecto I+D+I “Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y Social (RIIES)” del Plan Nacional de Investigación del Ministerio de Economía y Competividad. No se han hallado casos de bullying, pero sí casos que tienen cierto riesgo de exclusión.