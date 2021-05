Feijóo mantiene el 60% de citas presenciales en Primaria “porque los pacientes lo piden”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se refirió a uno de los objetivos de los “Acuerdos de Gestión” (ADX), que establecen los criterios por los cuales los médicos cobrarán el ‘plus de productividad variable’ en su nómina y que fijan un 60% de citas presenciales en Atención Primaria. “La presencialidad la exigen los pacientes y hay que atender a ella, a medida que avanza la vacunación de la población”, aseguró Feijóo. Antes de la pandemia ascendía al 80%. El presidente se refería así a la polémica entre el colectivo médico, que acusa a la Administración de incluir un objetivo de gestión que depende de la agenda del Sergas (la citación) y que se escapa de la voluntad de los profesionales. Eso sí, el presidente aseguró que aún queda por concretar cómo se puede conseguir ese objetivo “en función de cada centro de salud”.

Sin ir más lejos, la organización sindical Médicos de Galicia Independientes O’Mega recogía ayer firmas contra la imposición de ese objetivo. “No depende de nosotros y, de momento, no se puede volver a la citación pre-COVID, ni juntar a decenas de pacientes en el centro por consultas banales o cuestiones burocráticas”, asegura el delegado de O’Mega, Roberto Celi Alzamora.

Portavoces consultados de las principales sociedades médicas en Galicia: la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, (SEMG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agmafec) coinciden en reclamar que los objetivos de productividad midan “la calidad asistencial” al paciente y no la presencialidad.

Otra de las aristas es la firma de los objetivos. Mientras que el Sergas asegura que se trata de una cuestión voluntaria – “que eligen los trabajadores”–, algunos médicos contradicen esa versión. La presidenta de Agmafec, Susana Aldecoa, asegura que no firmó ninguno de los acuerdos de gestión de los años anteriores, pero sí repercuten en sus nóminas. “Vienen impuestos por la administración sanitaria, no son acuerdos, son imposiciones y por lo tanto tenemos poco margen de maniobra”, coincide con el presidente de Semergen en Galicia, Daniel Rey.

Y ya no se trata de una cuestión meramente económica –de hecho, el plus de productividad asciende a unos 90 euros brutos al mes–, sino porque la consecución de objetivos está ligada a la posibilidad que tienen los médicos de progresar en la “carrera profesional”. “Como estos ADX están ligados a la posibilidad de progresar en la carrera profesional, muchos nos vemos obligados a aceptarlos si queremos avanzar en el reconocimiento de nuestra trayectoria. Podemos no aceptarlos, pero esto no supondría ninguna medida de presión para la Administración y sí muchos perjuicios para el profesional que no los firme, excepto aquellos que ya han alcanzado el IV grado de la carrera profesional”, añade Daniel Rey.

El portavoz de la SEMG, Carlos Bastida, reconocía en el centro de salud de Marín haber atendido “de forma presencial a todos los pacientes que precisaban ser vistos, que fueron un 33% hoy, y resolver los problemas que me plantearon en consultas telefónicas”. “Yo no firmé estos objetivos; realmente nos vienen impuestos y nos parece un agravio a la Atención Primaria; volvemos a reivindicar como totalmente necesaria la autogestión de las agendas”, precisó.

“La Consellería de Sanidade ha defendido y agradecido siempre el trabajo de Atención Primaria durante la pandemia, y también ahora; que toca ir recuperando la presencialidad, apostando también por la consulta telefónica si es pertinente y si el profesional lo considera adecuado”, argumentó por su parte la administración sanitaria, que pidió “colaboración” para lograr los objetivos.

Por otra parte, el BNG exigía ayer a la Xunta que finalice “con la discriminación salarial y la precariedad del personal sanitario”, al advertir la diputada Montserrat Prado de que los profesionales de la sanidad cobran hasta 430 euros menos que los de la misma categoría en la Administración general en Galicia. “Precisan reconocimiento real, no de titular”, recriminó.