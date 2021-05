"Una evaluación del sistema retributivo actualmente utilizado en Atención Primaria, estableciendo unas retribuciones fijas adaptadas al nivel de responsabilidad y con unas retribuciones variables que primen a los médicos más comprometidos con el trabajo de calidad, efectivo y eficiente", es uno de las siete reivindicaciones que exponen al Sergas los Colegios Médicos gallegos, como respuesta a la polémica por el plus de productividad vinculado al 60% de las consultas presenciales.

"Redimensionar los cupos medios de pacientes asignados a médicos de familia y pediatras, una atención resolutiva, ofreciendo a todos los médicos y pediatras de Atención Primaria un catálogo idéntico de pruebas diagnósticas complementarias y la redefinición de las figuras de Jefaturas de Servicio de Atención Primaria en Galicia, con un sistema de elección basado en el mérito y capacidad, con la participación de los profesionales de Atención Primaria" están entre las otras demandas del gremio colegiado.

La polémica entre el colectivo médico de Atención Primaria y la Administración sanitaria continúa a causa de los "Acuerdos de Gestión" (ADX) que establecen para el 'plus de productividad variable" que cobran en su nómina, cubrir un 60% de citas presenciales. Un comunicado de los Colegios Médicos Gallegos se suma ahora al de diferentes sociedades médicas, que critican la decisión de la Consellería de incluir un objetivo de gestión que depende de la agenda del Sergas (la citación) y que se escapa de la voluntad de los profesionales.

"No es posible hacer recaer la responsabilidad de un objetivo en un médico, cuando éste ni puede ser, ni es responsable de su consecución. Los médicos y pediatras de Atención Primaria, no establecen la estructura ni cuantía diaria en sus agendas de citas. No son responsables, asimismo, de los sistemas de citación actualmente empleados. Su única y exclusiva responsabilidad es la de atender y consultar a todo paciente que necesite atención y en la modalidad en que ésta sea precisa: atención presencial y telefónica. Lo vienen haciendo, en su inmensa mayoría, con gran esfuerzo, dedicación y profesionalidad, de forma absolutamente independiente de que figure e o no, en sus objetivos y complemento de productividad", abundan en un comunicado con fecha de hoy.

Además, aseguran que han tenido que plantar por segunda vez su presencia en un órgano por falta de avances: "Los Colegios Médicos Gallegos nos hemos visto obligados a abandonar, por segunda vez, el Consello Técnico de Atención Primaria creado por la Consellería de Sanidade para intentar reconducir la crisis de la Atención Primaria iniciada en Galicia hace ya tres años, al no apreciar avances ni voluntad de avanzar en la mejora de la Atención Primaria Gallega por parte de la Consellería. Nos escuchan, pero no nos oyen. Hacemos propuestas, pero caen en saco roto. Tenemos paciencia, pero ésta también tiene un límite", concluye el escrito.